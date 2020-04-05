Hapisteki Ronaldinho'dan haber var! Corona'da ilk aradığı kişi...
Paraguay'a sahte pasaportla girerken yakalanıp tutuklanan Ronaldinho'nun hapishane yaşamından ilginç haberler gelmeye devam ediyor.
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Paraguay'a sahte pasaportla girerken yakalanan ve tutuklanan Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun hapishane yaşantısından haberler gelmeye devam ediyor.
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Mart ayının başlarında ağabeyi Assis ile Paraguay'a sahte pasaportla girerken yakalanan ve mahkeme sonrası tutuklanan 40 yaşındaki Ronaldinho'nun hapishanede yaşadıkları, dünya tarafından yakından takip ediliyor.
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Hapishanedeki ilk günlerinde görevlilerin büyük ilgisiyle karşılaşan efsane futbolcunun fotoğrafları gardiyanlar tarafından sosyal medyaya sızdırılmıştı.
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Sızdırılan görüntülerde Ronaldinho, görevlilere imza dağıtırken ve bir şeyler yiyip içerken görülüyordu.
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Hapishanede düzenlenen futsal turnuvasında Ronaldinho ve takımı şampiyon olmuş, 11-2 biten maçta Brezilyalı yıldız 5 gol atıp 6 asist yapmıştı.
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Turnuvayı kazanan Ronaldinho'nun takımına kupa ve 16 kilo füme domuz eti verildi.
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Bu arada Ronaldinho'nun avukatlarının yaptığı serbest kalma başvurusu, mahkeme tarafından reddedildi ve Ronaldinho ve ağabeyinin 6 aylık cezaları kesinleşti.
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Geçen hafta Ronaldinho'nun yine internete sızdırılan bir videoda ayak tenisi oynadığı görüldü. 40 yaşındaki efsanenin, bir hırsız ve katile karşı yaptığı ayak tenisi maçını kaybettiği belirtildi.
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Ayak tenisi videosunda ise Ronaldinho'nun formunun yerinde olduğu görüldü.
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Son olarak İspanya basınında yer alan haberde Corona virüsü sebebiyle hapishaneye ziyaretçi alınmadığı için mahkumlara telefon hakkı verildiği, Ronaldinho'nun da ilk hakkını eski bir takım arkadaşını arayarak kullandığı ifade edildi.
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Ronaldinho'nun aradığı kişi ise, Barcelona'da kaptanlığını yapan, yakın dostu Carles Puyol'du. Puyol, İspanya basınına yaptığı açıklamada Ronaldinho'nun durumunun iyi olduğunu, moralinin yerinde olduğunu söyledi.
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Puyol ayrıca Ronaldinho'nun hapishanesinde Corona virüsü ile ilgili bir problem olmadığını, salgının büyümesi sonrası hücresinin de ayrıldığını ifade etti.
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Ronaldinho'nun tutuklu kaldığı hapishanenin önünde günün belirli saatlerinde kalabalık gruplar, Brezilyalı efsaneyi görmek için bekliyor.