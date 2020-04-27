Hapisteki Ronaldinho ilk kez konuştu! Duygusal sözler...
Sahte pasaportla Paraguay'a girerken yakalanan ve hapis cezası alan Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'dan duygusal açıklamalar...
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Sahte pasaportla Paraguay'a girerken yakalanan ve hapis cezası alan Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, cezalı olduğu dönemde ilk kez bir röportaj verdi.
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Hapishanede geçirdiği yaklaşık 1 aylık sürenin ardından ev hapsine alınan ve Paraguay'ın başkenti Asunsion'da bulunan 4 yıldızlı Palmaroga Hotel'in kral dairesinde kalan Ronaldinho, yaklaşık 1,5 aylık sürede ilk kez kameralar karşısına geçti.
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Kaldığı otelde Paraguay televizyonu ABC TV'den iki gazeteciye açıklamalarda bulunan Ronaldinho'nun duygusal sözleri dikkat çekti.
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40 yaşındaki Ronaldinho'nun açıklamaları şu şekilde:
"Paraguay'a girişte belgelerimizin illegal olduğunu öğrenince çok şaşırdık. O andan itibaren bizim niyetimiz mahkeme ve devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak bunu açıklığa kavuşturmaktı."
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"Hapse gireceğimi öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Bu beni çok etkiledi. Olayların buralara geleceğini hiç tahmin edemezdim. Her zaman dua ediyorum bu işlerin bitmesi için. Biliyorum ki tanrı da böyle istiyor."
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"Hayatım boyunca profesyonel yaşamın en üst seviyesinde kalmaya çalıştım ve etrafımdaki insanları mutlu etmek için uğraştım."
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"ÇIKINCA İLK YAPACAĞIM ŞEY..."
" Buradan çıkınca ilk yapacağım şey anneme sarılmak olacak. Annem Brezilya'daki Corona virüsü krizi sebebiyle çok zor zamanlar geçiriyor"
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Ağabeyi Assis ile 6 Mart'ta Paraguay'a sahte pasaport ile girerken yakalanan Ronaldinho'ya hapis cezası verilmiş.
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Yaklaşık 1 ay hapiste kalan efsane futbolcu, avukatlarının başvurusu sonrası ev hapsine alınmıştı.