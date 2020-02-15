Hamit Altıntop, Almanya'da duyurdu! 'Cengiz Ünder'in Bayern Münih'e transfer...'
Bir dönem Real Madrid, Bayern Münih, Galatasaray formalarını giyen ve şu an Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda bulunan Hamit Altıntop çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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1
Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, Alman basınından Bild Gazetesi'ne konuştu. Hamit Altıntop, milli takım ve Türk futbolu üzerine önemli açıklamalar yaptı.
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PODOLSKI EN İYİ ÖRNEK
Podolski'nin tekrar Türkiye'de oynayacak olması güzel bir şey. O bir dünya şampiyonu. Süper Lig'in de gelişimi için harika bir şey. Podolski, güzel bir kariyerin nasıl olması gerektiği yönünde kusursuz bir örnek. Türk oyuncular, özellikle de yetenekliler, onu çok yakından izlemeli. Nasıl çalıştığını ve performans verdiğini görmelisiniz, hikayesini dinlemeli, kariyerini dinlemelisiniz.
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ASIL SORUN İSTİKRAR
Türkiye'de çok fazla yetenekli oyuncu var ancak problem, istikrar. Doğru çalışma yöntemi, iyi mantalite, disiplinli bakış konusunda problem yaşanıyor. Podolski, Kruse gibi Alman yıldızlar, profesyonellik konusunda yardımcı olabilirler ve ülkelerinde de pozitif geri dönüş verebilirler. Türk futbolu, uluslararası düzeyde hak ettiği desteği alamıyor.
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HEDEFİMİZ EN ÜST NOKTA
Türkiye'de çok fazla yetenekli oyuncu var ancak problem, istikrar. Doğru çalışma yöntemi, iyi mantalite, disiplinli bakış konusunda problem yaşanıyor. Podolski, Kruse gibi Alman yıldızlar, profesyonellik konusunda yardımcı olabilirler ve ülkelerinde de pozitif geri dönüş verebilirler. Türk futbolu, uluslararası düzeyde hak ettiği desteği alamıyor.
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RİSK ALMAYA HAZIRIM
Ben kulüpler için risk almaya hazırım. Örneğim, ülkede okullarla bağı sağlamaya çalışıyorum. Günlük eğitim sistemine sporu adapte etmeliyiz, futbol için de daha fazla ders vermeliyiz. Şu ana bu ihmal edilmiş. Almanya harika gençleri ve başarılı projeleriyle birim için önemli bir rol modeli.
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OZAN KABAK'A GÜVENİYORUM
Ozan Kabak'ın gelişiminden inanılmaz mutluyum. Kulübü ve Milli Takımımız için harika bir lider olmak için her şeye sahip. Daha çok Alman tipinde bir oyuncu. Çok profesyonel yaklaşımı var ve stratejiyle hareket ediyor. Sahada önemli konulara odaklanıyor. Schalke büyük bir sahne. Taraftarların da büyük desteğiyle bazı oyuncular çok büyük yerlere geldi, dünya çapında oyuncular oldu. Manuel Neuer var, ben Bayern'e gittim, Mesut Özil Real Madrid'e gitti. Büyük bir potansiyeli olan Ozan'a da güveniyorum.
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CENGİZ, OZAN KABAK VE BAYERN MÜNİH...
Önümüzdeki birkaç yılda Bayern Münih için birkaç Türk oyuncunun daha gündeme geleceğini düşünüyorum. Ozan Kabak'ın yanında Leicester'da Çağlar var, Bundesliga'da Freiburg'da oynadı ve biliyor. Hücumda Roma'dan Cengiz Ünder var, bu adımı atmanın adayı.
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KUSURSUZ BİR VİTRİN
Bizim birçok çocuğumuzun futbolun en büyük sahnesinde olması benim büyük hayalim. Bundesliga'da ve Avrupa'nın en büyük liglerinde daha fazla Türk olsun istiyorum. İşaretler iyi ve Avrupa Şampiyonası da bizim için kusursuz bir vitrin.
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AMACIMIZ GRUPTAN ÇIKMAK
EURO 2020'de amacımız gruptan çıkmak. Avrupa Şampiyonası'nda genç takımımız Türk futbolunu çok güzel şekilde temsil edecektir.(Sporx)