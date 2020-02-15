Hamit Altıntop, Almanya'da duyurdu! 'Cengiz Ünder'in Bayern Münih'e transfer...'

OZAN KABAK'A GÜVENİYORUM Ozan Kabak'ın gelişiminden inanılmaz mutluyum. Kulübü ve Milli Takımımız için harika bir lider olmak için her şeye sahip. Daha çok Alman tipinde bir oyuncu. Çok profesyonel yaklaşımı var ve stratejiyle hareket ediyor. Sahada önemli konulara odaklanıyor. Schalke büyük bir sahne. Taraftarların da büyük desteğiyle bazı oyuncular çok büyük yerlere geldi, dünya çapında oyuncular oldu. Manuel Neuer var, ben Bayern'e gittim, Mesut Özil Real Madrid'e gitti. Büyük bir potansiyeli olan Ozan'a da güveniyorum.