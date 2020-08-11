11. KaÄŸÄ±t mendil, havlu gibi tÃ¼m tek kullanÄ±mlÄ±k veya tekrar kullanÄ±labilir hijyen malzemelerinin gÃ¼venli kaplarda korunarak kullanÄ±lmasÄ±,



12. Tesislerde klima ve havalandÄ±rma sistemleri yÃ¼zde 100 temiz hava saÄŸlanÄ±yorsa kullanÄ±lmasÄ±, aksi takdirde kullanÄ±lmamasÄ±, antrenman Ã¶ncesi ve sonrasÄ± kapÄ± ve pencerelerden faydalanarak doÄŸal havalandÄ±rma yapÄ±lmasÄ±,



13. Tesislerde bulunan tÃ¼m alanlardaki kapÄ± kollarÄ±, banyo musluklarÄ±, tuvaletler gibi sÄ±k kullanÄ±lan alanlarÄ±n klozet kapaklarÄ± kapatÄ±larak gÃ¼nde birkaÃ§ kez dezenfekte edilmesinin saÄŸlanmasÄ±,



14. Soyunma odalarÄ±nÄ±n ve duÅŸlarÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca kullanÄ±lmamasÄ±,



15. Buhar odalarÄ± ve saunalarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ±,



16. Tesislere ulaÅŸÄ±mda mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± yerine, bisiklet veya Ã¶zel araÃ§larÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilmesi,



17. Tesislerde antrenman alanlarÄ± ve soyunma odalarÄ± gibi yerlerle hijyen hizmeti iÃ§in iÅŸaret ve yÃ¶nlendirme tabelalarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±,



18. SporcularÄ±, teknik adamlarÄ± (antrenÃ¶r, teknik direktÃ¶r, masÃ¶r gibi), tesis personelini, Kovid-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼ baÅŸkalarÄ±na bulaÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶nleme yollarÄ± hakkÄ±nda bilgilendirme amaÃ§lÄ± uyarÄ±cÄ± iÅŸaret ve levhalarÄ±n asÄ±lmasÄ±,



19. SemptomlarÄ± gÃ¶steren herhangi bir kiÅŸinin, hastaneye taÅŸÄ±nmadan Ã¶nce bekletileceÄŸi bir izolasyon odasÄ± alanÄ±nÄ±n belirlenmesi,



20. Soyunma odalarÄ±nda temizlik mendilleri, maske ve eldivenleri atacaklarÄ± Ã¶zel kapaklÄ± Ã§Ã¶p kutularÄ± bulundurulmasÄ±,



21. Tesislerde asansÃ¶rlerin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca kullanÄ±lmamasÄ±, zorunlu hallerde iÃ§erisinde sosyal mesafe kuralÄ±na uygun kiÅŸi sayÄ±sÄ± ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve temas edilen yÃ¼zeylerin sÄ±klÄ±kla dezenfekte edilmesi,



22. Tesislerde bulunan su sebili ve buna benzer otomatlarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ±,



23. Sporcu ve Ã¼yelerin salon iÃ§ine giriÅŸlerinin temassÄ±z bir ÅŸekilde saÄŸlanmasÄ±. El izi, parmak izi veya ÅŸifre gibi uygulamalar varsa kullanÄ±lmamasÄ±,



24. Maske kullanÄ±mÄ± ve pandemi konusunda tesis personeline eÄŸitim verilmesi,



25. Ä°mkanlar dahilinde soyunma dolaplarÄ±nÄ±n gÃ¼nde en fazla bir kiÅŸi tarafÄ±ndan kullandÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacaktÄ±r.