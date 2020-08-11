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Spor Arena
Haber GiriÅŸ: 11 AÄŸustos 2020 - 14:52,

HalÄ± sahalar ne zaman açÄ±lacak? Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu açÄ±kladÄ±

HalÄ± sahalar ne zaman aÃ§Ä±lacak sorusunun cevabÄ±nÄ± spor severler uzun sÃ¼redir bekliyorlardÄ±. Pandemi Ã¶nlemleri nedeniyle kapatÄ±lan halÄ± sahalarÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± tarihi GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ±..

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GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, yarÄ±ndan (12 AÄŸustos) itibaren halÄ± saha spor tesislerinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle kapalÄ± olan halÄ± sahalar yeniden aÃ§Ä±lÄ±yor.Â

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, yarÄ±ndan itibaren halÄ± saha spor tesislerinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KasapoÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Kadrolar hazÄ±r mÄ±? HalÄ± sahalar yarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±yor. Ä°lk golÃ¼ yiyen yelekleri giyer!" ifadelerini kullandÄ±.Â

GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine gÃ¶nderilen yazÄ±da da yarÄ±ndan itibaren halÄ± sahalarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± tebliÄŸ edildi.Â

GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine gÃ¶nderilen yazÄ±da, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilim Kurulu, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunca belirlenen branÅŸa Ã¶zgÃ¼ kurallar dikkate alÄ±narak halÄ± saha spor tesislerinin gerekli tedbirleri alarak yarÄ±n itibarÄ±yla aÃ§Ä±lmasÄ± bildirildi.Â 

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Tesislerdeki ihlalleri, Ä°l HÄ±fzÄ±ssÄ±hha KurullarÄ± denetleyecek.Â

GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen kurallara gÃ¶re, halÄ± saha tesislerinde dikkat edilecek hususlar ise ÅŸÃ¶yle:

1. Tesislerin her akÅŸam dÃ¼zenli olarak temizliÄŸinin ve dezenfeksiyonunun yapÄ±lmasÄ±,

2. Tesisler ve soyunma odalarÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ±na 6 metre kare alan dÃ¼ÅŸecek ÅŸekilde planlamanÄ±n yapÄ±lmasÄ±,

3. Tesislere giriÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde elektronik ateÅŸ Ã¶lÃ§me cihazlarÄ±nÄ±n bulunmasÄ±,

4. EkipmanlarÄ±n kiÅŸiye Ã¶zel olmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilmesi,

5. EkipmanlarÄ±n ortak kullanÄ±mÄ± zorunlu ise kullanÄ±lan malzemelerin her kullanÄ±mdan sonra dezenfekte edilmesi,

6. Tesislerin giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yÃ¶nleri birbiriyle Ã§akÄ±ÅŸmayacak ÅŸekilde farklÄ± yÃ¶nlerde dÃ¼zenlenmesi,

7. Tesislerde birden fazla yerde el yÄ±kama yeri, alkol bazlÄ± el jeli ve kolonyanÄ±n bulunmasÄ±,

8. AntrenÃ¶r, sporcu ve tesis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±ndaki fiziksel mesafenin korunmasÄ± (en az 2 metre),

9. AntrenÃ¶rlerin ve tesis Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maske takmasÄ±, sporcularÄ±n da antrenman anÄ± hariÃ§ maskelerini takmasÄ±,

10. Su ÅŸiÅŸeleri ve bardaklarÄ±n tek kullanÄ±mlÄ±k olmasÄ±,

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11. KaÄŸÄ±t mendil, havlu gibi tÃ¼m tek kullanÄ±mlÄ±k veya tekrar kullanÄ±labilir hijyen malzemelerinin gÃ¼venli kaplarda korunarak kullanÄ±lmasÄ±,

12. Tesislerde klima ve havalandÄ±rma sistemleri yÃ¼zde 100 temiz hava saÄŸlanÄ±yorsa kullanÄ±lmasÄ±, aksi takdirde kullanÄ±lmamasÄ±, antrenman Ã¶ncesi ve sonrasÄ± kapÄ± ve pencerelerden faydalanarak doÄŸal havalandÄ±rma yapÄ±lmasÄ±,

13. Tesislerde bulunan tÃ¼m alanlardaki kapÄ± kollarÄ±, banyo musluklarÄ±, tuvaletler gibi sÄ±k kullanÄ±lan alanlarÄ±n klozet kapaklarÄ± kapatÄ±larak gÃ¼nde birkaÃ§ kez dezenfekte edilmesinin saÄŸlanmasÄ±,

14. Soyunma odalarÄ±nÄ±n ve duÅŸlarÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca kullanÄ±lmamasÄ±,

15. Buhar odalarÄ± ve saunalarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ±,

16. Tesislere ulaÅŸÄ±mda mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± yerine, bisiklet veya Ã¶zel araÃ§larÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterilmesi,

17. Tesislerde antrenman alanlarÄ± ve soyunma odalarÄ± gibi yerlerle hijyen hizmeti iÃ§in iÅŸaret ve yÃ¶nlendirme tabelalarÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ±,

18. SporcularÄ±, teknik adamlarÄ± (antrenÃ¶r, teknik direktÃ¶r, masÃ¶r gibi), tesis personelini, Kovid-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼ baÅŸkalarÄ±na bulaÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± Ã¶nleme yollarÄ± hakkÄ±nda bilgilendirme amaÃ§lÄ± uyarÄ±cÄ± iÅŸaret ve levhalarÄ±n asÄ±lmasÄ±,

19. SemptomlarÄ± gÃ¶steren herhangi bir kiÅŸinin, hastaneye taÅŸÄ±nmadan Ã¶nce bekletileceÄŸi bir izolasyon odasÄ± alanÄ±nÄ±n belirlenmesi,

20. Soyunma odalarÄ±nda temizlik mendilleri, maske ve eldivenleri atacaklarÄ± Ã¶zel kapaklÄ± Ã§Ã¶p kutularÄ± bulundurulmasÄ±,

21. Tesislerde asansÃ¶rlerin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca kullanÄ±lmamasÄ±, zorunlu hallerde iÃ§erisinde sosyal mesafe kuralÄ±na uygun kiÅŸi sayÄ±sÄ± ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve temas edilen yÃ¼zeylerin sÄ±klÄ±kla dezenfekte edilmesi,

22. Tesislerde bulunan su sebili ve buna benzer otomatlarÄ±n kullanÄ±lmamasÄ±,

23. Sporcu ve Ã¼yelerin salon iÃ§ine giriÅŸlerinin temassÄ±z bir ÅŸekilde saÄŸlanmasÄ±. El izi, parmak izi veya ÅŸifre gibi uygulamalar varsa kullanÄ±lmamasÄ±,

24. Maske kullanÄ±mÄ± ve pandemi konusunda tesis personeline eÄŸitim verilmesi,

25. Ä°mkanlar dahilinde soyunma dolaplarÄ±nÄ±n gÃ¼nde en fazla bir kiÅŸi tarafÄ±ndan kullandÄ±rÄ±lmasÄ± saÄŸlanacaktÄ±r.

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