Granero, corona virüs ile (koronavirüs) mücadele için şirket politikasını değiştirdi
Real Madrid’in eski futbolcusu Esteban Granero, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için şirketinin politikasını değiştirdi. Granero'nun şirketinde veri bilimcisi olan Ander Alcon ise ülkede koronavirüsten etkilenecek kişiler için verdiği sayıyla kan dondurdu.
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Real Madrid altyapısında yetişen ve uzun yıllar İspanyol ekibinin formasını giyen Esteban Granero’dan alkış alan hareket...
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"Olocip" isimli bir yapay zeka şirketine sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, spor bilimi üzerine yaptıkları çalışmalara ara vereceklerini ve bundan böyle koronavirüs salgınıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını açıkladı.
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Marca'ya konuşan İspanyol oyuncu, "Ülkemizi yakından ilgilendiren çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. O yüzden koronavirüsü durdurmak için düzenlenen kampanyaya katılmaya karar verdik.
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Kaynaklarımızı geçici bir süreliğine bu epideminin davranış biçimini önceden tahmin etmek için modeller üretmeye harcayacağız.
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Bu sayede ülke genelindeki karantinanın ne zaman bitirilmesi ve kaynakları nerelere aktarmamız gerektiğini tespit edip bundan sonraki pandemilere daha iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.