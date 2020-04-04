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Futbol
Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 13:31, /

Granero, corona virüs ile (koronavirüs) mücadele için şirket politikasını değiştirdi

Real Madrid’in eski futbolcusu Esteban Granero, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için şirketinin politikasını değiştirdi. Granero'nun şirketinde veri bilimcisi olan Ander Alcon ise ülkede koronavirüsten etkilenecek kişiler için verdiği sayıyla kan dondurdu.

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Real Madrid altyapısında yetişen ve uzun yıllar İspanyol ekibinin formasını giyen Esteban Granero’dan alkış alan hareket...

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"Olocip" isimli bir yapay zeka şirketine sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, spor bilimi üzerine yaptıkları çalışmalara ara vereceklerini ve bundan böyle koronavirüs salgınıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

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Marca'ya konuşan İspanyol oyuncu, "Ülkemizi yakından ilgilendiren çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. O yüzden koronavirüsü durdurmak için düzenlenen kampanyaya katılmaya karar verdik.

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Kaynaklarımızı geçici bir süreliğine bu epideminin davranış biçimini önceden tahmin etmek için modeller üretmeye harcayacağız.

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Bu sayede ülke genelindeki karantinanın ne zaman bitirilmesi ve kaynakları nerelere aktarmamız gerektiğini tespit edip bundan sonraki pandemilere daha iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

6KORONAVİRÜSTEN ETKİLENEN SAYISI 700 BİNİ BULABİLİR

"KORONAVİRÜSTEN ETKİLENEN SAYISI 700 BİNİ BULABİLİR"

Granero'nun şirketinin veri bilimcisi olan Ander Alcon da İspanya'yı tamamıyla etkisi altına koronavirüsle ilgili tahminleri aktardı:

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"İspanya’da koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 700 bini bulabilir ama en tepe nokta çoktan aşıldı. Bizim modelimize göre en tepe nokta 2 Nisan’dı. Yani en belirleyici noktayı geçtik.

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Tahminler hükümetin aldığı önlemlere göre değişiklik gösterebilir. O yüzden karantinanın tam olarak ne zaman sona ereceğini garanti edemeyiz. Ama istatistiksel olarak bu ayın sonu gibi gözüküyor."

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İspanya’da şu ana kadar 119 bin 199 kişi koronavirüse yakalanırken toplam 11 bin 198 kişi hayatını kaybetti.

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