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Gillette Milliyet Spor Ödülleri 2024 kazananlar listesi 2024 | 70. Gillette Milliyet Spor Ödüllerini kimler kazandı, isimler belli oldu mu? İşte Yılın Sporcusu Ödülleri’nin sahipleri!

Güncelleme Tarihi:

#Gillette Milliyet Spor Ödülleri#Gillette Milliyet Spor Ödülü Kazananlar#Spor Ödüllerini Kimler Kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 01:53

70. Gillette Milliyet Spor Ödüllerini kazananların isimleri, dün gece gerçekleşen heyecan dolu törenle birlikte belli oldu. Türkiye’nin en prestijli spor ödülleri Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni 8 Mayıs Çarşamba günü Volkswagen Arena’da düzenlendi. Spor, sanat ve iş dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşen görkemli gecede en iyiler ödüllerine kavuştu. Damla Uğurtürk ve Cem Yılmaz’ın sunumuyla sporseverlerle buluşulan törende Yılın Sporcusu Ödülünü Melissa Vargas kazandı. Yılın futbolcusu, yılın çıkış yapan sporcusu, yılın takımı, gibi pek çok ödülün kazananları açıklandı. 2023 yılına damga vuran isimler, rekor katılım olan 6 milyonluk halk oylamasıyla seçildi ve ödüllerine kavuştu. Peki, 70. Gillette Milliyet Spor Ödüllerini kimler kazandı, isimler belli oldu mu? İşte yılın sporcusu ödülleri’nin sahipleri ve ayrıntılar.

1/5Gillette Milliyet Spor Ödülleri 2024 kazananlar listesi 2024 | 70. Gillette Milliyet Spor Ödüllerini kimler kazandı, isimler belli oldu mu İşte Yılın Sporcusu Ödülleri’nin sahipleri

Gillette Milliyet Spor Ödülleri için geri sayım sona erdi. Spor, sanat ve iş dünyasını buluşturan ödül töreninde yılın en iyileri belli oldu. Bu yıl 70'incisi düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde'2023 Yılının En İyileri' ödüllerine kavuştu. Bu yıl 'Şampiyonların Seçimi' mesajıyla P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye’de spor alanındaki en prestijli ödül töreni, aynı zamanda #GilletteGibi bir sosyal sorumluluk hareketine de aracı oluyor. Sosyal sorumluluk anlamında kullanılan tüm oyların değerli kılınması hedeflenen oylamada, geçen sene atılan oylar, Gillette ve Milliyet’in ortaklığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) destek ve iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere spor malzemesi desteğine dönüşüyor. Bu sene oy kullanan kullanıcılar, Gillette desteği ile EURO2024’te A Milli Erkek Futbol Takımımızı destekleme fırsatına erişecek. İşte, Gillette Milliyet Spor Ödülleri 2024 kazananlar listesi ve ayrıntılar.

2/5GİLLETTE MİLLİYET SPOR ÖDÜLLERİNİ KİMLER KAZANDI

GİLLETTE MİLLİYET SPOR ÖDÜLLERİ'Nİ KİMLER KAZANDI?

2023’DE SPORUN ENLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Gillette Yılın Futbolcusu: Mauro Icardi

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Buse Naz Çakıroğlu

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Arda Güler

Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı: Golbol Kadın Milli Takımı

BAKMADAN GEÇME!

3/5Gillette Milliyet Spor Ödülleri 2024 kazananlar listesi 2024 | 70. Gillette Milliyet Spor Ödüllerini kimler kazandı, isimler belli oldu mu İşte Yılın Sporcusu Ödülleri’nin sahipleri

Yılın Antrenörü: Daniele Santarelli

Yılın Takımı: A Milli Kadın Voleybol Takımı

Yılın Sporcusu: Melissa Vargas

Ariel ile Sporda Yılın En Temiz Hareketi Ödülü: Necla Güngör Kıragası

Namık Sevik Ödülü: Gürcan Bilgiç

4/5Gillette Milliyet Spor Ödülleri 2024 kazananlar listesi 2024 | 70. Gillette Milliyet Spor Ödüllerini kimler kazandı, isimler belli oldu mu İşte Yılın Sporcusu Ödülleri’nin sahipleri

Milka Yılın Kayak Sporcusu Ödülü: Rıfat Hamza Taş

Adel/Faber-Castell Yılın İz Bırakan Sporcusu Ödülü: Aysu Türkoğlu

Altınyıldız Classics Ödülü: Semih Kılıçsoy

7Days Eurolague Ödülü: Fenerbahçe Basketbol Takımı

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Bisiklet Federasyonu

BAKMADAN GEÇME!

5/5Gillette Milliyet Spor Ödülleri 2024 kazananlar listesi 2024 | 70. Gillette Milliyet Spor Ödüllerini kimler kazandı, isimler belli oldu mu İşte Yılın Sporcusu Ödülleri’nin sahipleri
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