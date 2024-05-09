Gillette Milliyet Spor Ödülleri için geri sayım sona erdi. Spor, sanat ve iş dünyasını buluşturan ödül töreninde yılın en iyileri belli oldu. Bu yıl 70'incisi düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde'2023 Yılının En İyileri' ödüllerine kavuştu. Bu yıl 'Şampiyonların Seçimi' mesajıyla P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye’de spor alanındaki en prestijli ödül töreni, aynı zamanda #GilletteGibi bir sosyal sorumluluk hareketine de aracı oluyor. Sosyal sorumluluk anlamında kullanılan tüm oyların değerli kılınması hedeflenen oylamada, geçen sene atılan oylar, Gillette ve Milliyet’in ortaklığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) destek ve iş birliğiyle, ihtiyaç sahibi öğrencilere spor malzemesi desteğine dönüşüyor. Bu sene oy kullanan kullanıcılar, Gillette desteği ile EURO2024’te A Milli Erkek Futbol Takımımızı destekleme fırsatına erişecek. İşte, Gillette Milliyet Spor Ödülleri 2024 kazananlar listesi ve ayrıntılar.