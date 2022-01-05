Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman? İşte Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından bilgiler
UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi için araştırmalar başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta sonrasında gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray gruptaki son maçında hata yapmayarak lider olan son 16 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Bu gelişmenin ardından son 16 kura çekimi gündeme geldi. Peki, Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman?
Galatasaray, Lazio ile deplasmanda berabere kalırken Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup olarak tamamlamayı başardı. G.Saray Avrupa Ligi’nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak da zirveye çıktı. Brondby, S.Graz, Legia, RbAntwerp, Ferencvaros sonuncu olurken, Midtjylland ve R.Wien 3. sırada bitirdi. İşte, Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından bilgiler...