Galatasaray'ın UEFA maçı ne zaman? İşte Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından bilgiler

Galatasaray, Lazio ile deplasmanda berabere kalırken Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup olarak tamamlamayı başardı. G.Saray Avrupa Ligi’nde bu sezon grup kuralarına 4. torbadan girip lider konumda bulunan tek takım olarak da zirveye çıktı. Brondby, S.Graz, Legia, RbAntwerp, Ferencvaros sonuncu olurken, Midtjylland ve R.Wien 3. sırada bitirdi. İşte, Avrupa Ligi son 16 turu maçlarından bilgiler...