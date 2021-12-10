Galatasaray'ın puan durumu: Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte UEFA Avrupa Ligi puan tablosu ve maç sonuçları

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda İtalya ekibi Lazio ile golsüz berabere kalarak grubu lider tamamladı. Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup bitiren Fatih Terim'in öğrencileri tarihi başarıya imza attı. Son 16'ya kalan diğer takımlar ise "Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United" oldu. Grupta Galatasaray 12 puanla lider olurken, Lokomotiv Moskova 2 puanla sonuncu sırada yer aldı.