Galatasaray'ın puan durumu: Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte UEFA Avrupa Ligi puan tablosu ve maç sonuçları
Galatasaray'ın UEFAAvrupa Ligi puan durumu, Lazio beraberlik maçı sonrası güncellendi. UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6'ncı maçında sarı kırmızılılar, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu lider tamamlayan sarı-kırmızılar, UEFA Avrupa Ligi'nde adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ilk kez mücadele ettiği bir grubu namağlup lider bitirmiş oldu. Peki, Galatasaray'ın kaç puanı var? İşte, UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu ve maç sonuçları.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda İtalya ekibi Lazio ile golsüz berabere kalarak grubu lider tamamladı. Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir grubunu namağlup bitiren Fatih Terim'in öğrencileri tarihi başarıya imza attı. Son 16'ya kalan diğer takımlar ise "Olimpik Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United" oldu. Grupta Galatasaray 12 puanla lider olurken, Lokomotiv Moskova 2 puanla sonuncu sırada yer aldı.
GALATASARAY'IN PUAN DURUMU
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan grup maçlarının ardından tur atlayan takımla belli oldu. Galatasaray tarih yazarak yenilgi yüzü görmeden grubu lider tamamladı ve son 16'ya adını yazdırdı. Puan durumu şöyle;
1- Galatasaray - 12 puan
2- Lazio - 9 puan
3- Marsilya - 7 puan
4- Lokomotiv Moskova - 2 puan
1- Galatasaray - 12 puan
2- Lazio - 9 puan
3- Marsilya - 7 puan
4- Lokomotiv Moskova - 2 puan
AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU'NDA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR
Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek takımlar ise şöyle: "Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta."
SON 16 TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
A Grubu
Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya): 1-1
Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka): 2-0
B Grubu
Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda): 3-0
Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa): 1-1
A Grubu
Olimpik Lyon (Fransa) - Rangers (İskoçya): 1-1
Sparta Prag (Çekya) - Brondby (Danimarka): 2-0
B Grubu
Real Sociedad (İspanya) - PSV (Hollanda): 3-0
Sturm Graz (Avusturya) - Monaco (Fransa): 1-1
E Grubu
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-0
Lazio (İtalya) - Galatasaray: 0-0
F Grubu
Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka): 0-0
Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-0
Lazio (İtalya) - Galatasaray: 0-0
F Grubu
Ludogorets (Bulgaristan - Midtjylland (Danimarka): 0-0
Braga (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1