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GeriFutbol Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi transferi! İngiliz devine teklif ortaya çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 10:28,

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi transferi! İngiliz devine teklif ortaya çıktı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını bu yönde yapıyor. Dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı ekip, teklifini İngiltere'ye iletti.

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Önümüzdeki yıl yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılarak üst üste 3 kez 'Devler Arenası'nda sahne almak isteyen Galatasaray, transferde de buna göre büyük oynayacak. Sarı-kırmızılıların hedefindeki dünya yıldızı isim ortaya çıktı.

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Süper Lig'de üst üste 2 yıl şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, gelecek sezon bu kulvara uygun bir kadro kurmayı da hedefliyor.

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Avrupa'da son 2 yıldır istediği performansı ortaya koyamayan Galatasaray'da Fatih Terim'in uzun süredir istediği isim yeniden gündeme geldi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu sezon şampiyonluk elde edilirse yönetimden Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri'yi isteyeceği kaydedildi.

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Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcunun ikna edilmesi için de Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak.

6TÜRK KÜLTÜRÜNE YAKIN
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TÜRK KÜLTÜRÜNE YAKIN

28 yaşındaki hücum oyuncusunun Kosova'dan dolayı Türk kültürüne yakın olduğu için ikna edilebileceği de konuşuluyor.

7TERİM ÖNCEDEN DE İSTEMİŞTİ
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TERİM ÖNCEDEN DE İSTEMİŞTİ

Shaqiri, Stoke City'de oynarken de Fatih Terim tarafından çok istenmiş ancak tecrübeli futbolcu tercihini Liverpool'dan yana kullanmıştı.

8LIVERPOOL SICAK BAKIYOR
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LIVERPOOL SICAK BAKIYOR

İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan Shaqiri, kulübünde fazla forma şansı bulamıyor. Liverpool da kadroda yer açmak için yıldız oyuncu ile yolların ayrılmasına sıcak bakıyor.

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Bu sezon sadece 10 maça çıkabilen ve bu nedenle kulüpten ayrılmak isteyen yıldız futbolcu sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirecek.

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Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Shaqiri için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

11LEMINA VE SERI TAKTİĞİ
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LEMINA VE SERI TAKTİĞİ

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, sezon başında Mario Lemina ve Jean Micheal Seri gibi isimleri bu şekilde kadrosuna katmıştı.

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Futbola Basel'de başlayan Shaqiri, 2012'de 12 milyon euro'ya B. Münih'e gitti. Burada kupalar kazanan yıldız isim, 1 yıl İnter'e kiralandıktan sonra 15 milyon euro'ya bu kulübe transfer oldu.

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Inter oyuncuyu 17 milyon euro'ya Stoke City'ye yolladı. Premier Lig'de başarılı bir görüntü çizen Shaqiri 2018'de 14.7 milyon euro'ya transfer oldu.

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Kariyerinde 382 maça çıkan Shaqiri, 73 gol, 68 asistle oynadı.

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Ali Naci Küçük: 'Mert Hakan ve Emre Kılınç ile anlaşıldı'

Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri Spor Arena'ya aktarmıştı.

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