Galatasaray'dan Ozan Tufan göndermeli paylaşım

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından Ozan Tufan'ın yaptığı açıklamalara Galatasaray'dan cevap geldi.Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılı ekip, Twitter hesabından Ozan Tufan göndermeli bir paylaşım yaptı. Ozan Tufan, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözlerini kullanmıştı. Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı ise Fenerbahçe'ye atılan 3 golün sevinç anlarını paylaşıp 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözlerini kullandı.Sarı kırmızılı ekip, paylaşımının altına da anket düzenledi ve 'Olabilir', 'Olmayabilir' şıklarını koydu. Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde onbinlerce beğeni aldı.Ozan Tufan'ın dün gece maç sonu yaptığı açıklamalar, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi olmuştu.Galatasaray, maçın hemen ardından da ezeli rakiplere Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşımlarda bulunmuştu.