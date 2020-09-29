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GeriFutbol Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Marcao ve Belhanda yerine üç dünya yıldızı! Onyekuru sürprizi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 14:46 | 

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Marcao ve Belhanda yerine üç dünya yıldızı! Onyekuru sürprizi...

Transfer döneminin bitmesine bir hafta kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Süper Lig ve Avrupa'ya iyi giren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Süper Lig'de 5 Ekim'de yaz transfer dönemi sona erecek. Transferin kapanmasına bir hafta kala Galatasaray'da daha hareketli günler yaşanacak gibi...

3TERİMİN AÇIKLAMALARINDAN SONRA...
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TERİM'İN AÇIKLAMALARINDAN SONRA...

Teknik Direktör Fatih Terim'in 'Oyuncu almamız için önce satmamız gerekiyor' açıklamasının ardından tüm gözler Younes Belhanda ve Marcao'ya çevrilmiş durumda.

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Marcao için en ciddi aday Roma. İtalyan ekibinin Galatasaray'a yapmış olduğu zorunlu satın alma opsiyonlu teklif Galatasaray yönetimi tarafından reddedildi.

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Roma, Marcao için 13 milyon euroya kadar çıkarken Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu için 18 milyon euro talep ediyor.

6SMALLING OLMAZSA FİYAT YÜKSELECEK
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SMALLING OLMAZSA FİYAT YÜKSELECEK

Başkent ekibi, geçen sezon Manchester United'dan kiralanan Smalling'in bonservisini alamazsa Marcao için fiyatını yükseltecek.

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Marcao'nın satılması halinde Galatasaray, stoper bölgesi için de bir transfer yapacak.

8BELHANDA GİDECEK Mİ
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BELHANDA GİDECEK Mİ?

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Younes Belhanda da Fenerbahçe derbisinin ardından transfere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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Belhanda, "Şimdilik Galatasaray'dayım. Elimden gelen her şeyi, mücadeleyi Galatasaray adına yapıyorum." diyerek transfere açık kapı bırakmıştı.

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Faslı futbolcu için de en ciddi aday Fransız ekibi Nice. Belhanda'nın da eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Galatasaray da sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Belhanda'dan bonservis ücreti almayı planıyor.

11TOPLAM 25 MİLYON EURO GELİR
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TOPLAM 25 MİLYON EURO GELİR

İki futbolcunun satışından toplam 25 milyon euro gelir bekleyen Galatasaray, kısa süre içinde bu parayla orta sahasını güçlendirmek istiyor.

12FIRSAT TRANSFERİ
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FIRSAT TRANSFERİ!

Terim, önceliği Marcao ve Luyindama gibi 'geleceğe yatırım' transferlerine verdiklerini belirtse de 'fırsat transferleri' karşısında açık olduklarını söylemişti.

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Galatasaray'da iki fırsat transferi olarak ise Jean Michael Seri ve Sami Khedira isimleri ön plana çıktı.

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Fulham'da 3 haftadır kadroya giremeyen Seri, takımda düşünülmüyor. İngiliz basını da Fildişili orta sahanın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray, Seri'yi öncelikle kiralamak istiyor ancak Belhanda ve Marcao'dan gelecek para ile Seri'nin bonservisi de alınabilir.

15ELİMDE BÖYLE OYUNCU YOK
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'ELİMDE BÖYLE OYUNCU YOK'

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi sonrası, “Elimde Seri gibi geriden oyun kurabilen, regista tipinde bir oyuncu yok” diyerek bu transferi istediğini açık bir şekilde belirtmişti.

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Tecrübeli teknik direktörün bahsettiği bir diğer isim ise Sami Khedira. Tuttosport'ta yer alan habere göre, Juventus ve Khedira sözleşme feshi için görüşmelere başladı. Galatasaray ise bu görüşmeyi yakından takip ediyor.

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MLS ekiplerinin de gözdesi olan Alman futbolcu, Amerika'ya gitmeden önce son bir kez şansını Avrupa'da denemek istiyor.

18ONYEKURU SÜRPRİZİ
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ONYEKURU SÜRPRİZİ!

Galatasaray'da Henry Onyekuru konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin raporu doğrultusunda bu sezon da kadroya katılması istenen Nijeryalı için Monaco Kulübü ile temasa geçildi.

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Monaco formasıyla ilk iki maça 11’de başlasa da aldığı sürelerden memnun olmayan son hafta da Strasbourg maçında oyuna sokulmayan 23 yaşındaki oyuncu, Monaco yetkililerine resti çekti.

20GEMİLERİ YAKTI
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GEMİLERİ YAKTI

Teknik Direktör Niko Kovac’la da iletişimi çok iyi olmayan Onyekuru, Monaco yöneticilerine “Benden faydalanılmayacaksa burada durmayayım” diyerek gemileri yaktı.

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