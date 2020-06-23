Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera'dan itiraf: 'O an anladım ki...'

'BACAĞIMIN KIRILDIĞINI O AN HİSSETTİM' Bacağıma darbeyi aldığımda, bir anda güçsüzleşti ve o bölgede sıcaklık hissettim. Kırıldığını o anda anladım, doktora da hemen söyledim. Çok fazla çarpışma yaşadım ancak bu farklı hissettirdi. Bana çarpan oyuncu da düşüyordu, çarpma amacı yoktu.