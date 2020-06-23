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GeriFutbol Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera'dan itiraf: 'O an anladım ki...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 18:32,

Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera'dan itiraf: 'O an anladım ki...'

Galatasaray'ın geçen hafta Çaykur Rizespor'a yenildiği maçta sakatlanan ve sezonu kapatan Fernando Muslera, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapatan Fernando Muslera, özel açıklamalarda bulundu.

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Sakatlık anı ve Galatasaray'daki geleceği hakkında konuşan Uruguaylı kaleci şu sözleri kullandı;

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Şu anda iyi durumdayım. Alışık olduğum bir durum değil, en kötü bölümü de iyileşme kısmı. Biraz endişeliyim ancak yine de soğukkanlılığımı koruyorum. Doktorların yönlendirmelerini bekliyorum.

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İnternette bu sürede en çok aradığım konu, beslenme oldu çünkü bu kadar hareketsiz olurken nasıl besleneceğim konusunda gerginlik yaşadım

5BACAĞIMIN KIRILDIĞINI O AN HİSSETTİM
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'BACAĞIMIN KIRILDIĞINI O AN HİSSETTİM'

Bacağıma darbeyi aldığımda, bir anda güçsüzleşti ve o bölgede sıcaklık hissettim. Kırıldığını o anda anladım, doktora da hemen söyledim. Çok fazla çarpışma yaşadım ancak bu farklı hissettirdi. Bana çarpan oyuncu da düşüyordu, çarpma amacı yoktu.

6KİMSENİN YAŞAMASINI İSTEMEM
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'KİMSENİN YAŞAMASINI İSTEMEM'

Benzer sakatlığı geçiren vatandaşım Brian Lozano ile konuştum, ona da destek oldum. Ne yaşadığını biliyorum, kimsenin bunu yaşamasını istemem. Onun sakatlığı daha da zorlu, kemikleri hareket etmiş

7GELECEKTE NE OLUR BİLEMEYİZ
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'GELECEKTE NE OLUR BİLEMEYİZ'

Nacional'de oynadığım dönemde çok keyif aldım ancak kısa sürdü, daha fazla oynamak isterdim. Gelecekte ne olur göreceğiz, duruma göre değişir.

8G.SARAY BURADA EMEKLİ OLMAMI İSTİYOR
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'G.SARAY BURADA EMEKLİ OLMAMI İSTİYOR'

Tekrar Uruguay'da futbol oynar mıyım, bilmiyorum. 10 yıldır Galatasaray'dayım ve bir oyuncunun ötesinde, artık burada bir arkadaşlığım var. Benim burada emekli olmamı ve kulüpte çalışmaya devam etmemi istiyorlar.

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Futbol gün geçtikçe değişiyor ve sürekli gelişiyor. Her şey daha hızlı, daha ileri odaklı. Tanrı'ya şükürler olsun ki Uruguay doğru zamanda doğru oyuncuları buldu. Genç oyuncuların da yeni tempoya uyacak dinamikleri var.

10GODIN OYNAMADIĞI İÇİN ENDİŞELİ
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'GODIN OYNAMADIĞI İÇİN ENDİŞELİ'

Diego Godin'in Inter'de tam olarak ne yaşadığını bilmiyorum ancak oynamadığı için çok endişeli olduğunu biliyorum. Milli takımda önemli bir oyuncu ve oynaması gerekiyor. Durumunun kısa sürede düzeleceğine eminim.

11EDINSON CAVANI İSE...
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'EDINSON CAVANI İSE...'

Edinson Cavani ile geleceğini konuşmadım. O çok iyi bir oyuncu ve kısa sürede harika bir takım bulup, kalitesini ve değerini tekrar herkese göstereceğine eminim. (Sporx)

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