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GeriFutbol Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine kaleye geçebilecek isimler...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 13:34,

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine kaleye geçebilecek isimler...

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı moralleri bozarken sarı kırmızılı takım, yaklaşık 10 sene sonra Uruguaylı kaleci yerine 'yeni kaleci' transferi yapmak zorunda kalabilir...

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık meydana gelmesi tüm planları bozdu.

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Takımın değişilmez isimlerinin başında gelen Uruguaylı kaleci ameliyat olacak ve 6-8 ay sahalardan uzak kalacak.

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Galatasaray'da kaleci pozisyonunda şu an sadece Okan Kocuk ve U19 takımından zaman zaman A kadroya çağırılan Berk Balaban yer alıyor.

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Muslera'nın önümüzdeki sezonun yarısını da kaçıracak olması nedeniyle Galatasaray'ın kaleci transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Yaklaşık 10 sene sonra Muslera yerine kaleci transferi arayışına girecek olan Galatasaray'ın önelikle bonservisi elinde bulunan kalecilere yönelmesi bekleniyor.İşte sözleşmeleri bitecek olan kaleciler...

6Adam Stachowiak - Denizlispor
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Adam Stachowiak - Denizlispor

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Denizlispor'da oynayan 33 yaşındaki Polonyalı kalecinin Türkiye tecrübesi ve performansı dikkat çekiyor. Tecrübeli kaleci, Denizlispor ile yollarını ayırdı ve şu anda boşta bulunuyor.

7Joe Hart - Burnley
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Joe Hart - Burnley

Bir zamanlar Manchester City ve İngiltere Milli Takımı'nın kalesini koruyan Joe Hart, şu anda Burnley'de yedek kaleci durumunda. Hart'ın ismi zaman zaman Türk takımları ile de anılıyordu.

8Sinan Bolat - Antwerp
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Sinan Bolat - Antwerp

Galatasaray tecrübesi olan bir kaleci. Belçika'nın Antwerp takımında gösterdiği performansla ligin en iyileri arasına adını yazdırdı, Milli Takım'a kadar yükseldi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sinan, geçtiğimiz günlerde Galatasaray iddialarına '2. kaleci olmam' demişti. Şimdi 1. kaleci olarak gündemde...

9Claudio Bravo - Man City
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Claudio Bravo - Man City

37 yaşındaki Şilili kaleci sezon sonunda City ile yollarını ayırıyor. Kariyeri boyunca Barcelona ve Manchester City kalelerini koruyan Bravo, tecrübesilye fark yaratabilecek bir isim.

10Silviu Lung - Kayserispor
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Silviu Lung - Kayserispor

Romanyalı kaleci, Süper Lig'deki performanslarıyla beğeni kazanmıştı. 31 yaşındaki eldiven, 3 yıldır Türkiye'de oynuyor. Ligi yakından tanıyan bir futbolcu...

11Wes Foderingham - Rangers
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Wes Foderingham - Rangers

İngiliz kalecinin 5 yıllık Rangers macerası bu sezon sonu sona erdi. 29 yaşındaki eldiven, şu anda boşta ve yeni takımını arıyor...

12Danijel Subasic - Monaco
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Danijel Subasic - Monaco

35 yaşındaki Hırvat kalecinin, 8 yıllık Monaco serüveni sona erdi. Fransa'da yaptıkları ve tecrübesi ortada olan bir kaleci.

13Gianluigi Buffon - Juventus
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Gianluigi Buffon - Juventus

Ne kadar iyi bir kaleci olduğunu anlatmaya gerek yok. Juventus ile sözleşmesi 'bir kez daha' sezon sonu bitiyor. Futbol oynamaya devam etmek istediğini söylüyor. Yeni bir macera ister mi?

14Scott Carson - Derby
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Scott Carson - Derby

İngiliz kalecinin Bursaspor ile Süper Lig tecrübesi bulunuyordu. İngiltere'de başarılı performanslara imza atıyor ve sözleşmesi bitiyor.

15Criag Gordon - Celtic
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Criag Gordon - Celtic

37 yaşındaki kalci 54 kez İskoçya milli takım kalesini korudu. Tecrübesi var ama son yıllarda az maça çıkması soru işareti...

16Beto - Göztepe
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Beto - Göztepe

Süper Lig'in en gözde kalecileri arasında yer alıyor. Gerek Göztepe, gerek Portekiz milli takımında yaptığı kurtarışlar hafızalardan kolay kolay silinecek gibi değil. 38 yaşındaki kaleci, ilerleyen yaşına rağmen performansından bir şey kaybetmiyor.

17Jordan Archer - Fulham
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Jordan Archer - Fulham

27 yaşındaki kaleci, potansiyeli olmasına rağmen bir türlü devamlılık sağlayamadı. İngiltere'de Tottenham kariyerine de sahip olan kalecinin Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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