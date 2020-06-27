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GeriFutbol Galatasaray'da Fernando Muslera yerine sürpriz kaleci transferi!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 09:40,

Galatasaray'da Fernando Muslera yerine sürpriz kaleci transferi!

Galatasaray, uzun süre sahalardan uzak kalacak kaleci Fernando Muslera yerine yeni adayları belirlerken sürpriz bir isim menajerler tarafından önerildi.

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Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni isimler gelmeye devam ediyor.

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Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta ayağı kırılan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için çalışmalar sürüyor.

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Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Okan Kocuk'un ise formsuzluğu sebebiyle gözler kaleci transferine çevrilmiş durumda...

41 YILLIĞINA YENİ KALECİ
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1 YILLIĞINA YENİ KALECİ

Uruguaylı kaleci gelene kadar 1 yıllığına kaleyi yabancı bir kaleciye teslim etmek isteyen Galatasaray'da liste hazır.

5TRANSFER LİSTESİ HAZIR
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TRANSFER LİSTESİ HAZIR

Sarı kırmızılı ekip, Muslera'nın yokluğunda bir yıllığına yeni bir kaleci kiralamak isterken harekete geçmeye hazırlanıyor.

6İLK ADAY BRAVO
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İLK ADAY BRAVO

Yeni kaleci konusundaki ilk adayının ise Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Cladio Bravo olduğu belirtiliyor. Bonservis sorunu olamayan Bravo ile yönetim menajerler aracılığıyla temas kurmuş durumda.

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Öte yandan Bravo ile Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtiliyor. Bu transferde iki takım karşı karşıya gelecek.

8İSPANYA HAREKETİ
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İSPANYA HAREKETİ

Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci Sergio Rico için de nabız yokluyor.

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Rico, bu sezonu kiralık olarak PSG'de geçirdi. Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.

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Kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'da son adayın ise Saint Etienne'den Stephane Ruffier kaydedildi.

11SÜRPRİZ ADAY PORTEKİZDEN
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SÜRPRİZ ADAY PORTEKİZ'DEN

Öte yandan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla sürpriz bir isim daha önerildi. Ajansspor'un haberine göre Sporting forması giyen 30 yaşındaki Renan Ribeiro, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi.

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1990 doğumlu kaleci Portekiz ekibiyle bu sezon 18 resmi maçta sahaya çıkarken kalesinde 22 gol gördü. Brezilyalı kaleci 5 maçta da kalesini gole kapattı.

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Brezilyalı kalecinin 2023 yılına kadar Portekiz ekibi Sporting ile sözleşmesi devam ediyor.

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