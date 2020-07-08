Galatasaray'da Fernando Muslera mucizesini açıkladı! Dönebilir...

"DEMBA BA VE EMRE BELÖZOĞLU EN İYİ ÖRNEKLER" Süper Lig'de forma giyen Demba Ba, Emre Belözoğlu gibi kendine bakan futbolcuların büyük sakatlıklardan daha kolay dönebildiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Erdil, "Demba Ba da güzel bir örnek. Emre Belözoğlu da yetiştirdiğimiz büyük yeteneklerden. Bu futbolcular, özel futbolcular. Öncelikle kendilerine çok iyi bakıyorlar. Yurt dışında da buna Cristiano Ronaldo'yu örnek verebilir. Bu insanlar, kendilerine iyi bakıyorlar, iyi besleniyorlar, iyi bir uyku dengesi sağlıyorlar, antrenmanlarını kaçırmıyorlar. Ekstra antrenmanlar yapıyorlar. Yani kas iskelet sistemini çok iyi güçlendirip, uzun vadeli kullanabiliyorlar. Sakatlıklardan sonra da geri dönüş hızları, kendine bakmayan bir sporcuya göre çok daha hızlı olabiliyor. Falcao'yu da buna örnek verebiliriz. Çok büyük sakatlıklar yaşamasına rağmen aynı performansla dönebilmek futbol gibi üst düzey sporlarda çok kolay değil. Ama dediğim gibi Ba ve Emre gibi sporcular, büyük sakatlıklar sonrasında çok büyük performanslar gösterebilmekte. Sporcu sağlığını sadece doktorlar ve sağlık ekibi değil, futbolcunun kendisi tarafından da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kas yapısını bilmek, vücudunu tanımak, kendine ait özel antrenmanlar yapmak, kas yapısına göre antrenmanlar yapmak futbolcunun kariyerini hem daha uzun yapıyor hem de sakatlıklardan sonraki dönemde dönüş süresini kısaltıp aynı performansa dönmesine de olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.