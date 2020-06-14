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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim'in Çaykur Rizespor 11'i hazır!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 10:01,

Galatasaray'da Fatih Terim'in Çaykur Rizespor 11'i hazır!

Corona virüs nedeniyle 3 ay ara verilen Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçı ile dönecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'ini belirledi...

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Galatasaray'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Corona virüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'e Rize'de dönecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Çaykur Rizespor 11'i şekillendi.

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Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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Son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı- kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra maça çıkacak.

4SAVUNMADA EKSİKLİK
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SAVUNMADA EKSİKLİK

Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Marcao ve Luyindama forma giyemeyecek.

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İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ...

6FERNANDO MUSLERA
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FERNANDO MUSLERA

7MARIANO
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MARIANO

8RYAN DONK
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RYAN DONK

9AHMET ÇALIK
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AHMET ÇALIK

10MARCELO SARRACHI
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MARCELO SARRACHI

11MARIO LEMINA
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MARIO LEMINA

12JEAN MICHAEL SERI
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JEAN MICHAEL SERI

13SOFIANE FEGHOULI
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SOFIANE FEGHOULI

14YOUNES BELHANDA (ÖMER BAYRAM)
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YOUNES BELHANDA (ÖMER BAYRAM)

15HENRY ONYEKURU
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HENRY ONYEKURU

16RADAMEL FALCAO
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RADAMEL FALCAO

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