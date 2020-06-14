Galatasaray'da Fatih Terim'in Çaykur Rizespor 11'i hazır!

Galatasaray'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Corona virüs pandemisi nedeniyle ara verilen Süper Lig'e Rize'de dönecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Çaykur Rizespor 11'i şekillendi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21:00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı- kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra maça çıkacak.Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Marcao ve Luyindama forma giyemeyecek. İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ...