Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Eksik kadro ile Rize'de 11...

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'la berabere kalarak zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında yara sarma peşinde.Zorlu maç öncesinde oyuncularıyla toplantı yapan Fatih Terim, özellikle ilk yarım saatin önemine vurgu yaptı. Terim, Rize deplasmanında erken atılacak bir golün üç puanın anahtarı olduğunu belirtti.Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Rize deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da deneyimli teknik direktör, bu maçta kesinlikle puan kaybı yaşamak istemiyor.Geçen haftaki Kayserispor maçında yaşanan gol kısırlığı ise Terim'i kara kara düşündürüyor...Oyuncularından gol pozisyonlarında daha dikkatli olmalarını isteyen teknik direktörün futbolcularından daha motive olmalarını istediği kaydediliyor.Eksik bir şekilde Rize'ye giden Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde;