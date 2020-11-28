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GeriFutbol Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Eksik kadro ile Rize'de 11...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 12:36 | 

Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Eksik kadro ile Rize'de 11...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, eksik bir şekilde gittiği Rize'de muhtemel 11'ini oluşturdu.

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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'la berabere kalarak zirve yarışında büyük yara alan Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında yara sarma peşinde.

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Zorlu maç öncesinde oyuncularıyla toplantı yapan Fatih Terim, özellikle ilk yarım saatin önemine vurgu yaptı.

3ERKEN GOL VURGUSU
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ERKEN GOL VURGUSU

Terim, Rize deplasmanında erken atılacak bir golün üç puanın anahtarı olduğunu belirtti.

4DERBİ HAFTASINDA...
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DERBİ HAFTASINDA...

Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Rize deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da deneyimli teknik direktör, bu maçta kesinlikle puan kaybı yaşamak istemiyor.

5GOL SORUNU DÜŞÜNDÜRÜYOR
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GOL SORUNU DÜŞÜNDÜRÜYOR

Geçen haftaki Kayserispor maçında yaşanan gol kısırlığı ise Terim'i kara kara düşündürüyor...

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Oyuncularından gol pozisyonlarında daha dikkatli olmalarını isteyen teknik direktörün futbolcularından daha motive olmalarını istediği kaydediliyor.

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Eksik bir şekilde Rize'ye giden Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde;

8FATİH ÖZTÜRK
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FATİH ÖZTÜRK

9MARTIN LINNES
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MARTIN LINNES

10CHRISTIAN LUYINDAMA
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CHRISTIAN LUYINDAMA

11MARCAO
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MARCAO

12EMRE TAŞDEMİR
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EMRE TAŞDEMİR

13TAYLAN ANTALYALI
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TAYLAN ANTALYALI

14ÖMER BAYRAM (RYAN DONK)
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ÖMER BAYRAM (RYAN DONK)

15EMRE KILINÇ
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EMRE KILINÇ

16SOFIANE FEGHOULI
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SOFIANE FEGHOULI

17EMRE AKBABA
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EMRE AKBABA

18 MBAYE DIAGNE
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MBAYE DIAGNE

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