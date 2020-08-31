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GeriSpor Galatasaray Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı canlı yayınlanacak mı?
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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 12:24 | 

Galatasaray Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı canlı yayınlanacak mı?

Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı ile iki takım ligler başlamadan önce son hazırlıklarını gerçekleştiriyorlar. Galatasaray yaptığı son hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar merakla hazırlık karşılaşmasının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyorlar. Peki Galatasaray Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray hazırlık maçı canlı yayınlanacak mı?

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Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde bölgesel ve takım halinde taktik oyunlar üzerinde duran sarı-kırmızılı ekip, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle çalışmaları noktaladı.

Antrenman öncesinde, futbolcu Adem Büyük'ün doğum günü kutlanırken, milli takımlardan davet alan Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes ve Ryan Babel çalışmaya katılmadı.

2GALATASARAY ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA
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GALATASARAY ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 16.00'da TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın herhangi bir yayıncısı bulunmuyor

3Galatasarayın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor
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Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Kupası'nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi yarın belli oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nun kura çekimi bugün yapılacak.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül'de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül'de oynanacak.

5Galatasaray, ilk hazırlık maçında kazandı
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Galatasaray, ilk hazırlık maçında kazandı

Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maça Galatasaray, Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Emre Kılınç, Ryan Babel, Mbaye Diagne 11'i ile başladı. Dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a dönen Arda Turan, müsabakaya kaptan olacak çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın ilk yarısını Diagne'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray, ikinci yarıya Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Adem Büyük, Oğulcan Çağlayan ve Radamel Falcao 11'i ile başladı. İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremedi ve karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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