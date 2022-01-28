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Galatasaray - Tuzlaspor maçından fotoğraflar - ÖZET

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Galatasaray, Süper Lig'e verilen arada hazırlık maçında Tuzlaspor'u konuk etti. Tuzlaspor, Nef Stadyumu'nda oynanan maçı 6-2 kazandı.

1/5Galatasaray - Tuzlaspor maçından fotoğraflar - ÖZET

Galatasaray ile Tuzlaspor, liglere verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı Tuzlaspor 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

2/5Galatasaray - Tuzlaspor maçından fotoğraflar - ÖZET

Galatasaray, 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Tuzlaspor'da sahneye çıkan Ezeh, 20, 28 ve 50. dakikalarda gol atıp skoru 3-1'e getirdi. Onat Kutay Kurt 59. dakikada skoru 4-1'e getirdi. 

3/5Galatasaray - Tuzlaspor maçından fotoğraflar - ÖZET

Galatasaray 66. dakikada Ömer Bayram'la skoru 4-2'ye getirse de Tuzlaspor 78. dakikada Sedat Şahintürk ve 83. dakikada Jurgen Bardhi'nin golüyle skoru 6-2 yaptı.

4/5Galatasaray - Tuzlaspor maçından fotoğraflar - ÖZET

Mücadele, 6-2 sona erdi.

5/5Galatasaray - Tuzlaspor maçından fotoğraflar - ÖZET
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