Galatasaray - Tuzlaspor maçından fotoğraflar - ÖZET

Galatasaray ile Tuzlaspor, liglere verilen arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı Tuzlaspor 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı.
Galatasaray, 15. dakikada Onat Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Tuzlaspor'da sahneye çıkan Ezeh, 20, 28 ve 50. dakikalarda gol atıp skoru 3-1'e getirdi. Onat Kutay Kurt 59. dakikada skoru 4-1'e getirdi.
Galatasaray 66. dakikada Ömer Bayram'la skoru 4-2'ye getirse de Tuzlaspor 78. dakikada Sedat Şahintürk ve 83. dakikada Jurgen Bardhi'nin golüyle skoru 6-2 yaptı.
Mücadele, 6-2 sona erdi.