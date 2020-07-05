Galatasaray - Trabzonspor maçının şifreleri! Sezonun kaderini belirleyecek derbide sürpriz...
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in şampiyonluk kaderini belirleyebilecek bir maça çıkıyor. Dev derbi öncesi karşılaşmanın şifreleri neler?
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Süper Lig’de haftaya dördüncü sırada giren Galatasaray bu akşam, ikinci basamaktaki Trabzonspor’u konuk edecek.
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Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 21.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
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Konuk ekip kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek isterken, ligde oynadığı son beş maçta galip gelemeyen Galatasaray ise ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini devirerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Karşılaşma öncesi özellikle ev sahibi ekipte çok önemli eksikler dikkat çekiyor.
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İKİSİ DE KANATLARI KULLANIYOR
Ligin zirvesinde yer alan iki ekip de hem hücumda hem de savunmada benzer yönlere sahip... Her iki takım da kısa pasları tercih ederken kanatları efektif kullanıyor. Galatasaray şimdiye kadar Onyekuru’nun bulunduğu sol kanadı daha çok tercih ederken, Trabzonspor Abdülkadir Ömür’lü sağ taraftan daha fazla atak yaptı.
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UĞURCAN: 3.3 OKAN: 1.8
İki takımın büyük zaafları ise rakiplerine çok sayıda pozisyon vermeleri... Bu nedenle kalecilerine çok iş düşerken, Trabzonspor’da Uğurcan maç başına 3.3, Muslera’dan kaleyi devralan Okan 1.8 kurtarış yaptı.
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G.SARAY'DA LİDERLER YOK
G.Saray bugün üç istatistik liderinden yoksun sahaya çıkacak. En çok gol atan (Falcao/10), en çok maça çıkan (Muslera/26), maç başına en çok hava topu kazanan (Luyindama/4.4) isimler bugün forma giyemeyecek.
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SÖRLOTH TEK KİŞİLİK TAKIM
Trabzonspor’un istatistiklerine bakıldığında ise Alexander Sörloth adeta tek kişilik bir takım zira Norveçli, takımının en çok oynayan (29), en çok gol atan (20), en çok asist yapan (8), en çok hava topu kazanan (3.1) ismi.
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Trabzonspor ayrıca ceza sahası dışından şut yaratma şansı ve duran toplardan gol bulma konusunda rakibine oranla bir adım önde.
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Galatasaray'da 6, Trabzon'da 2 eksik var
Türk Telekom Stadı’ndaki maç öncesi özellikle ev sahibi ekibin eksikleri dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılarda, kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Muslera, Andone, Falcao ve Lemina forma giyemeyecek. Cezalı Adem Büyük de bugünkü karşılaşmada yer alamayacak.
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Sakatlığı geçen Marcao ile cezalarını tamamlayan Mariano ve Ahmet Çalık, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda müsabakada forma giyebilecek.
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Trabzonspor’un eksikleri ise kart cezalıları Jaoa Pereira ile Majid Hosseni. Galatasaray karşılaşması öncesi Trabzonsporlu taraftarların en çok merak ettiği konu, Ekuban ve Nwakaeme’nin oynayıp oynamayacağı. Sakatlığı bulunan iki yıldızdan Ekuban, bir sürpriz olmazsa ilk 11’deki yerini alacak.
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NWAKAEME VE EKUBAN OYNAYACAK MI?
Nwakaeme’nin durumu ise biraz daha sıkıntılı. Kasığında yırtık bulunan ve henüz 3 haftayı tamamlamayan Nwakaeme, iğne veya bandajla da olsa bir şekilde mutlaka oynamak istediğini teknik heyete söylemişti. Ancak oynayıp sakatlığı nüksederse, bu kez 31 yaşındaki yıldızın sezonu kapatması söz konusu.
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Nwakaeme ile ilgili son karar maç saatinde verilecek. Hüseyin hoca hem sağlık ekibi hem de oyuncuyla konuşacak. Nijeryalı futbolcu 11’de olmazsa, kulübede koz olarak tutulacak ve maçın gidişatına göre süre alacak.
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Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri şu şekilde;