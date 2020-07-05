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GeriFutbol Galatasaray - Trabzonspor maçının şifreleri! Sezonun kaderini belirleyecek derbide sürpriz...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Temmuz 2020 - 10:58,

Galatasaray - Trabzonspor maçının şifreleri! Sezonun kaderini belirleyecek derbide sürpriz...

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in şampiyonluk kaderini belirleyebilecek bir maça çıkıyor. Dev derbi öncesi karşılaşmanın şifreleri neler?

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Süper Lig’de haftaya dördüncü sırada giren Galatasaray bu akşam, ikinci basamaktaki Trabzonspor’u konuk edecek.

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Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 21.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Konuk ekip kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek isterken, ligde oynadığı son beş maçta galip gelemeyen Galatasaray ise ligin ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini devirerek şeytanın bacağını kırmak istiyor. Karşılaşma öncesi özellikle ev sahibi ekipte çok önemli eksikler dikkat çekiyor.

4İKİSİ DE KANATLARI KULLANIYOR
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İKİSİ DE KANATLARI KULLANIYOR

Ligin zirvesinde yer alan iki ekip de hem hücumda hem de savunmada benzer yönlere sahip... Her iki takım da kısa pasları tercih ederken kanatları efektif kullanıyor. Galatasaray şimdiye kadar Onyekuru’nun bulunduğu sol kanadı daha çok tercih ederken, Trabzonspor Abdülkadir Ömür’lü sağ taraftan daha fazla atak yaptı.

5UĞURCAN: 3.3 OKAN: 1.8
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UĞURCAN: 3.3 OKAN: 1.8

İki takımın büyük zaafları ise rakiplerine çok sayıda pozisyon vermeleri... Bu nedenle kalecilerine çok iş düşerken, Trabzonspor’da Uğurcan maç başına 3.3, Muslera’dan kaleyi devralan Okan 1.8 kurtarış yaptı.

6G.SARAYDA LİDERLER YOK
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G.SARAY'DA LİDERLER YOK

G.Saray bugün üç istatistik liderinden yoksun sahaya çıkacak. En çok gol atan (Falcao/10), en çok maça çıkan (Muslera/26), maç başına en çok hava topu kazanan (Luyindama/4.4) isimler bugün forma giyemeyecek.

7SÖRLOTH TEK KİŞİLİK TAKIM
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SÖRLOTH TEK KİŞİLİK TAKIM

Trabzonspor’un istatistiklerine bakıldığında ise Alexander Sörloth adeta tek kişilik bir takım zira Norveçli, takımının en çok oynayan (29), en çok gol atan (20), en çok asist yapan (8), en çok hava topu kazanan (3.1) ismi.

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Trabzonspor ayrıca ceza sahası dışından şut yaratma şansı ve duran toplardan gol bulma konusunda rakibine oranla bir adım önde.

9Galatasarayda 6, Trabzonda 2 eksik var
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Galatasaray'da 6, Trabzon'da 2 eksik var

Türk Telekom Stadı’ndaki maç öncesi özellikle ev sahibi ekibin eksikleri dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılarda, kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru’nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Muslera, Andone, Falcao ve Lemina forma giyemeyecek. Cezalı Adem Büyük de bugünkü karşılaşmada yer alamayacak.

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Sakatlığı geçen Marcao ile cezalarını tamamlayan Mariano ve Ahmet Çalık, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda müsabakada forma giyebilecek.

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Trabzonspor’un eksikleri ise kart cezalıları Jaoa Pereira ile Majid Hosseni. Galatasaray karşılaşması öncesi Trabzonsporlu taraftarların en çok merak ettiği konu, Ekuban ve Nwakaeme’nin oynayıp oynamayacağı. Sakatlığı bulunan iki yıldızdan Ekuban, bir sürpriz olmazsa ilk 11’deki yerini alacak.

12NWAKAEME VE EKUBAN OYNAYACAK MI
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NWAKAEME VE EKUBAN OYNAYACAK MI?

Nwakaeme’nin durumu ise biraz daha sıkıntılı. Kasığında yırtık bulunan ve henüz 3 haftayı tamamlamayan Nwakaeme, iğne veya bandajla da olsa bir şekilde mutlaka oynamak istediğini teknik heyete söylemişti. Ancak oynayıp sakatlığı nüksederse, bu kez 31 yaşındaki yıldızın sezonu kapatması söz konusu.

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Nwakaeme ile ilgili son karar maç saatinde verilecek. Hüseyin hoca hem sağlık ekibi hem de oyuncuyla konuşacak. Nijeryalı futbolcu 11’de olmazsa, kulübede koz olarak tutulacak ve maçın gidişatına göre süre alacak.

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Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri şu şekilde;

15OKAN KOCUK
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OKAN KOCUK

16MARIANO
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MARIANO

17RYAN DONK
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RYAN DONK

18MARCAO
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MARCAO

19MARCELO SARRACHI
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MARCELO SARRACHI

20SERI
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SERI

21SOFIANE FEGHOULI
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SOFIANE FEGHOULI

22TAYLAN ANTALYALI
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TAYLAN ANTALYALI

23YOUNES BELHANDA
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YOUNES BELHANDA

24ÖMER BAYRAM
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ÖMER BAYRAM

25EMRE AKBABA
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EMRE AKBABA

26UĞURCAN ÇAKIR
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UĞURCAN ÇAKIR

TRABZONSPOR'UN 11'İ İSE ŞU ŞEKİLDE

27KAMİL AHMET
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KAMİL AHMET

28DA COSTA
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DA COSTA

29CAMPI
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CAMPI

30FILIP NOVAK
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FILIP NOVAK

31JOSE SOSA
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JOSE SOSA

32BADOU NDIAYE
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BADOU NDIAYE

33ABDÜLKADİR ÖMÜR
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ABDÜLKADİR ÖMÜR

34CALEB EKUBAN
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CALEB EKUBAN

35NWAKAEME (GUILHERME)
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NWAKAEME (GUILHERME)

36ALEXANDER SÖRLOTH
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ALEXANDER SÖRLOTH

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