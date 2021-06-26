Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman? İşte GS-PSV maçı hakkında son bilgiler
Galatasaray'ın rakibi PSV, Hollanda'nın en başarılı takımlarından biri olarak dikkati çekiyor. 1913'te kurulan kırmızı-beyazlı takım, birer kez UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası'nı kazanırken, Eredivisie'de 24, Hollanda Kupası'nda 9, Hollanda Süper Kupası'nda 11 şampiyonluk yaşadı. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman
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1
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV, ülkesi Hollanda'nın en başarılı 3 takımından biri olarak göze batıyor. PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi. İşte, GS-PSV maçı hakkında son bilgiler...
2
ELEME MAÇI NE ZAMAN?
Sarı-kırmızılı ekip, "Lig Yolu" kategorisinden katıldığı kuranın bu turunda, Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.
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TURU GEÇERSE TURNUVA GARANTİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.
Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.