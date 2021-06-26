Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman? İşte GS-PSV maçı hakkında son bilgiler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV, ülkesi Hollanda'nın en başarılı 3 takımından biri olarak göze batıyor. PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi. İşte, GS-PSV maçı hakkında son bilgiler...