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HaberlerSpor HaberleriGalatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler
GeriSpor Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler
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Spor Arena
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 16:45 | 

Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler

Galatasaray Marsilya maçı, Sarı Kırmızılı temsilcimizin Avrupa Kupalarındaki yolculuğu için kritik bir öneme sahip olacak. Bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıracak olan Galatasaray, Marsilya karşısında en iyi 11'i ile çıkacak. Peki, Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, pek çok futbolseverin yakından takip edeceği o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Galatasaray Marsilya maçı, Türkiye'nin ülke puanı için de kritik bir öneme sahip olacak. Galatasaray'ın galip gelmesi halinde ülke puanına da yapacağı katkı, sonraki senelerde turnuvaya katılan takım sayısı açısından kritik bir önem arz edecek. Rakibi ile ilk karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Galatasaray, rakibiyle oynayacağı ikinci karşılaşmayı 3 puanla tamamlamak istiyor. Peki, Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve detaylar
2GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5'inci Hafta mücadelesinde Marsilya ile karşılaşacak. 25 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadele Exxen platformu üzerinden canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şu şekilde olması bekleniyor;
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Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Halil, Muhammed

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Kamara, Guendouzi, Gerson, De La Fuente, Mılık
4GALATASARAYDA 2 EKSİK

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray’da sakatlığından dolayı bir süredir yurt dışında tedavi gören Sacha Boey ve ağır bir sakatlık geçirdikten sonra tekrar sahalara dönmek için çalışmalarını sürdüren Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı takımda kaptan Fernando Muslera ise sarı kart ceza sınırında.
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