Galatasaray Marsilya maçı, Türkiye'nin ülke puanı için de kritik bir öneme sahip olacak. Galatasaray'ın galip gelmesi halinde ülke puanına da yapacağı katkı, sonraki senelerde turnuvaya katılan takım sayısı açısından kritik bir önem arz edecek. Rakibi ile ilk karşılaşmasından beraberlikle ayrılan Galatasaray, rakibiyle oynayacağı ikinci karşılaşmayı 3 puanla tamamlamak istiyor. Peki, Galatasaray Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve detaylar