Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, ne zaman? Galatasaray Lazio maçının detayları
GalatasarayLazio maçı için heyecan giderek artıyor. Galatasaray Lazio maçını canlı izlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E Grubu ilk maçında Lazio ile karşı karşıya geliyor. Mücadele 16 Eylül’de gerçekleşecek. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı izlenecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Galatasaray Lazio maçının hangi kanalda ve ne zaman izleneceği belli oldu. UEFA Avrupa Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. 16 Eylül akşamı Galatasaray, E Grubu ilk maçında Lazio ile karşılaşacak. 19:45’te başlayacak olan mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Galatasaray Lazio maçı Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek.
2
GALATASARAY LAZİO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Lazio maçı 16 Eylül akşamı oynanacak. Saat 19:45’te başlayacak olan karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek. Mücadele Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak.
3
İŞTE SON DURUM
Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı. br> Geçen sezon İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. br> Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemeyecek. br> Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. br> UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. br>
4
Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.