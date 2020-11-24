Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası olay oldu! 'Adem Büyük...' | Son Dakika Haberleri

ADEM NiYE GÖNDERiLDi? Tamam belki ilk 11’de tek santrfor istihdamınız olabilir, ama siz Süper Lig’in bir konvansiyonel devi olarak bazı maçlarda çift santrfor kullanabileceğinizi de düşünmelisiniz. Dünkü gibi... Kadronuzda halen Falcao, Diagne, Babel var. Ek olarak Oğulcan ve Ali Yavuz da var. Ama futbolda her zaman ikiyle ikiyi topladığınızda dört etmiyor. Falcao’nun yaşını, Diagne’nin mental problemlerini, Babel’in istikrarsızlığını göz önüne alarak yapmalıydınız hesabınızı. Ve bir güvenilir santrfor daha bulundurmalıydınız kadronuzda. Böyle bir maçtan sonra benim aklıma ilk gelen isim Adem Büyük oluyor. Şu maçta kulübede adem olsun istemez miydi Terim? Sahi niye gönderildi ki Adem?