Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası olay oldu! 'Adem Büyük...' | Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Galatasaray'ın Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke değerlendirdi. 'Adem Büyük' gecenin konuşulan ismi olurken Tugay Kerimoğlu'nun Diagne sözleri çok konuşuldu.
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Eksiklerine rağmen Galatasaray ilk yarıda Kayserispor karşısında sahanın tek hakimiydi. Öyle ki ilk 45 dakika Galatasaray ile Kayserispor kalecisi Lung maç yaptı. Süper Lig’de rakibinin kaleye bu kadar kolay gelmesine izin veren bir ekip son dönemlerde hatırlamıyorum. Kayserispor’un bekleri Kvrzic ve Yasir adeta transparan idiler. Hamlesizlerdi. Pozisyon hatası yaptılar ve özellikle Kvrzic sürekli ofsaytı bozdu.
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