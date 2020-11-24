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GeriFutbol Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası olay oldu! 'Adem Büyük...' | Son Dakika Haberleri
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Hürriyet
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Haber Giriş: 24 Kasım 2020 - 08:00 |  

Galatasaray-Kayserispor maçı sonrası olay oldu! 'Adem Büyük...' | Son Dakika Haberleri

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Kayserispor'la 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke değerlendirdi. 'Adem Büyük' gecenin konuşulan ismi olurken Tugay Kerimoğlu'nun Diagne sözleri çok konuşuldu.

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1GÜNTEKİN ONAY: İZAHI İMKANSIZ 2 PUAN
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GÜNTEKİN ONAY: İZAHI İMKANSIZ 2 PUAN

Eksiklerine rağmen Galatasaray ilk yarıda Kayserispor karşısında sahanın tek hakimiydi. Öyle ki ilk 45 dakika Galatasaray ile Kayserispor kalecisi Lung maç yaptı. Süper Lig’de rakibinin kaleye bu kadar kolay gelmesine izin veren bir ekip son dönemlerde hatırlamıyorum. Kayserispor’un bekleri Kvrzic ve Yasir adeta transparan idiler. Hamlesizlerdi. Pozisyon hatası yaptılar ve özellikle Kvrzic sürekli ofsaytı bozdu.

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Orta alan direnci de olmayınca Galatasaray adeta elini kolunu sallaya sallaya pozisyonlara girdi. İlk yarıda 14 şut atan sarı kırmızılı ekibin 7 isabetli şutunun tamamını kaleci Lung kurtardı. 3 direğin arasında devleşen Rumen eldivenin devrenin sonunda sakatlanması Galatasaray’ın ilk yarı golsüz bitse de “Bu maçı kolay kazanır” duygusunu pekiştirdi.

3DIAGNE YETERSiZDi
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DIAGNE YETERSiZDi

İkinci yarıda topun sahibi Galatasaray idi ancak ilk devredeki bunaltıcı baskı yoktu. Sadece penaltı atarken gördüğümüz Diagne, bir kez daha yetersiz bir santrfor performansı ortaya koydu. VAR uyarısı ile gelen penaltı sonrasında Kayserispor’un 10 kişi kalmasıyla G.Saray’ın işi çok daha kolaylaştı gibi göründü. Sanıyorum G.Saraylı futbolcular da öyle düşündü. Samet Aybaba’nın Lopes, İlhan ve Aziz Behich hamleleri Kayseri’nin direncini arttırdı. 10 kişi oynayan konuk ekip, Campanharo ile gol bulunca maça tutundu. Fatih Terim’in ise Emre Taşdemir, Etebo ve Ali Yavuz’u oyuna alması G.Saray’ı geriye götürdü.

4ŞUURSUZ HÜCUMLAR
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ŞUURSUZ HÜCUMLAR

Son bölümde doldur boşalta dönen ev sahibi ekip telaşlı ve şuursuz hücumlarla gol aradı. Dün her türlü koşul lehine gelişmesine rağmen 10 kişi Kayserispor karşısında kazanamayan Galatasaray, izahı imkansız bir 2 puan yitirdi. Samet Aybaba, maça Miguel Lopes ve Aziz Behich ile başlamadığına sanıyorum pişmandır. Ancak tecrübeli teknik adam tüm olumsuzluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptı.

5UĞUR MELEKE: FUTBOLDA 2+2 BAZEN 4 ETMİYOR
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UĞUR MELEKE: FUTBOLDA 2+2 BAZEN 4 ETMİYOR

Yaklaşık 15 yıl önce, global bir markanın reklam kampanyasında kullanılan bir slogan vardı: Barcelona’yı “Ronaldinho +10” ya da Liverpool’u “Gerrard +10” diye tanımlarlardı o reklamda. Dünkü G.Saray’ı izleyince hafızam beni o günlere götürdü zira sahada öyle dominant bir ön libero var ki, bu takımı “Taylan + 10” olarak tanımlasanız kimse itiraz etmez.

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Zaten Taylan başta olmak üzere dünkü Galatasaray’ı oyun  üzerinden eleştirmek pek doğru olmaz. Kayseri’ye karşı hemen her şeyi denediler, 30’a yakın şut, 10 korner attılar. Sadece Feghouli’nin ilk devrede 6 şutu vardı. 45 dakika boyunca muhteşem bir Lung vardı, kafasıyla-ayağıyla mucizevi toplar çıkardı Rumen kaleci.

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G.Saray’ın baskısı ikinci devrede de sürdü. Stoper Donk, hemen her hücuma zeka kattı; iki Emre ve Feghouli sürekli yer değiştirerek rakip savunmanın dengesini bozmaya çalıştı. Şutlar attılar, ortalar denediler ama skoru bulamadılar. Gol hariç hemen her şeyi doğru yaptığını söyleyebiliriz sarı kırmızılıların. Ancak futbolda tabelaya topla oynama, pas sayısı, şut yazılmıyor. Sadece gol yazılıyor. O yüzden sezon başı kadro planlamanızı yaparken özellikle santrfor departmanınızı iyi kurgulamanız gerek.

8ADEM NiYE GÖNDERiLDi
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ADEM NiYE GÖNDERiLDi?

Tamam belki ilk 11’de tek santrfor istihdamınız olabilir, ama siz Süper Lig’in bir konvansiyonel devi olarak bazı maçlarda çift santrfor kullanabileceğinizi de düşünmelisiniz. Dünkü gibi... Kadronuzda halen Falcao, Diagne, Babel var. Ek olarak Oğulcan ve Ali Yavuz da var. Ama futbolda her zaman ikiyle ikiyi topladığınızda dört etmiyor. Falcao’nun yaşını, Diagne’nin mental problemlerini, Babel’in istikrarsızlığını göz önüne alarak yapmalıydınız hesabınızı. Ve bir güvenilir santrfor daha bulundurmalıydınız kadronuzda. Böyle bir maçtan sonra benim aklıma ilk gelen isim Adem Büyük oluyor. Şu maçta kulübede adem olsun istemez miydi Terim? Sahi niye gönderildi ki Adem?

9İLGİNÇ DİAGNE DİYALOĞU
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İLGİNÇ DİAGNE DİYALOĞU

Galatasaray'ın Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Mbaye Diagne ile ilgili olarak beIN Sports yorumcuları arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

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Tugay Kerimoğlu, "Penaltıdan sonra Diagne'nin sevincini gördün mü?" diye Metin Tekin ve Güntekin Onay'a bir soru yöneltti. Güntekin Onay, bu soru üzerine, "Balotelli'ye özeniyor olabilir. 'Bana Mario deyin' diyormuş arkadaşlarına. Balotelli de gollerden sonra sevinmediği için sevinmemiş olabilir." cevabını verdi.

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Tugay Kerimoğlu ise bu yoruma cevaben, "Fakat, Diagne attığı gollerde çok sevinen, yüzü gülen bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

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Mbaye Diagne, Galatasaray'ın mücadeledeki tek golünü atarken, kendisi adına bu sezon Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

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FATİH TERİM'İN MAÇ SONU SÖZLERİ

"Bugün 5 dakika uzatma verildi. Kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, tebrikler. Kardeşim 10 oyuncu değişti. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır? Bu kadar kolay mı 8, 9, 10 dakika vermemek?"

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