Galatasaray kalecisi Okan Kocuk ve 6 saniye tartışması! Topu kaç saniye elinde tuttu?

ERMAN TOROĞLU Galatasaray resmen sakatatçı dükkanı gibi. Sakatlanan sakatlanana. Ama sahanın içinde çok kaliteli ayakları var. Dün gece üç kaliteli oyuncu müthiş işler yaparak üç gol attılar ve Galatasaray'ı öne geçirdiler. Belhanda yenilen golde önce rakibini kovaladı, sonra bıraktı ve Galatasaray kafa golünü yedi. Sonra müthiş hareketlerle nefis bir gol attı. On kişi kalmasına rağmen iyi top yaptılar. İkinci golü dokuz kişi oynarken yediler. Gaziantep'in attığı ikinci gol çok enteresan. Neden? Evelsi gün Ankaragücü-Başakşehir maçında bu pozisyondan daha net bir pozisyonda gol oldu. Hakem Hüseyin Göcek.VAR'la konuştular ve VAR'a gitmeden golü iptal ettiler. Dünkü pozisyon Ankaragücü'nün attığı golden daha bir karmaşıktı. Yani Ankaragücü'nün attığı gol pozisyonu bu gole göre daha netti. Ne oldu? Ankaragücü'nün attığı sayılmadı, maç 2-0 olacaktı. Gaziantep'in attığı gol sayıldı. Hangisi doğru? Bence iki gol de sayılmalıydı. İkinci maçta da köşe gönderindeki net faulü hakemin daha VAR'a gitmeden vermesi gerekirdi ki netice VAR'a gelmesin. Milletin de kafası karışmasın.