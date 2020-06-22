Galatasaray kalecisi Okan Kocuk ve 6 saniye tartışması! Topu kaç saniye elinde tuttu?
Galatasaray - Gaziantep FK maçı Süper Lig tarihine geçecek anlara sahne olurken Okan Kocuk'un kuralı ihlal etmesi tartışma konusu oldu. Muslera'nın talihsiz sakatlığı sonrası forma giyen genç eldivenin topu elinde kaç saniye tuttuğu ortaya çıktı. Tümer Metin, Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın maç sonu sözleri de olay oldu.
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Galatasaray'da, 3-3 sona eren Gaziantep maçının son dakikasındaki penaltı öncesinde 6 saniye kuralının ihlal edilmesi tartışma yarattı.
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Futbol oyun kurallarına göre, "Eğer bir kaleci topu 6 saniyeden daha fazla bir süre elinde tutarsa, hakem bu hareketi vakit geçirme olarak değerlendirmeli ve endirekt serbest vuruşa karar vermelidir." maddesi kitapta yer alıyor.
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98'DE GETİRİLDİ
6 saniye kuralı, FIFA'nın kalecilerin topu elinde tutup zaman geçirmelerini önlemek için 1998 yılında getirildi. Kurala göre; topu elle tutan kaleci topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorunda. Aksi halde endirekt serbest vuruş kararı verilir.
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Peki Okan Kocuk topu elinde kaç saniye bekletti? İşte o an yaşananlar...
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SELÇUK İNAN UYARDI
Galatasaray aleyhine verilen endirekt vuruşta, orta sahada Selçuk İnan, Okan Kocuk'u uyardı ve topu oyuna sokması yönünde işaretler yaptı.
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ONYEKURU VE JİMMY'İ İŞARET ETTİ
Galatasaray'ın tecrübeli ismi, Okan topu eline aldıktan sonra meşin yuvarlağı Onyekuru ile Jimmy Durmaz'ı göstererek topu o bölgeye atmasını istiyor.
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HAKEM ULUSOY ENDİREKT VURUŞ DEDİ
Ancak, Galatasaray'ın kalecisi ağır davranıyor ve sonrasında hakem Alper Ulusoy, düdüğünü çalarak Gaziantep'e endirekt vuruş veriyor.
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KAÇ SANİYE ELİNDE KALDI?
Kararın ardından Selçuk İnan'ın yaşadığı üzüntü dikkatlerden kaçmazken genç file bekçisinin topu elinde kaç saniye tuttuğu da ortaya çıktı.
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3-2 önde olan Galatasaray, kullanılan bu endirekt vuruşun ardından Antep ekibinin kazandığı penaltı ile 3-3 berabere kalmış ve karşılaşmadan 1 puanla ayrılmıştı.
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TAM 18 SANİYE
Yayıncı kuruluş ve TRT'nin ölçümüne göre; Okan Kocuk'un topu tam 18 saniye boyunca elinde tutarak, 6 saniye kuralını ihlal ettiği belirlendi.
18 saniyelik gecikmeden endirekt serbest vuruş veriyorsan, ben sahada olsam, aç kaleyi boş kaleye vursunlar derdim. Olmaz, yakışık almazdı. Hoca bizim üzerimize bir şey oynanıyor, bu oyun son bulsun demek istiyor. Kaleciye çekil kenara demesinin nedeni bu. Şu andaki duygularıyla bunu söylüyor ama hocanın Okan'a da iki çift laf söyleyeceğinden şüphem yok. Okan topu 10. saniyede havaya dikse, havada bitirecek maçı.
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ERMAN TOROĞLU
Galatasaray resmen sakatatçı dükkanı gibi. Sakatlanan sakatlanana. Ama sahanın içinde çok kaliteli ayakları var. Dün gece üç kaliteli oyuncu müthiş işler yaparak üç gol attılar ve Galatasaray'ı öne geçirdiler. Belhanda yenilen golde önce rakibini kovaladı, sonra bıraktı ve Galatasaray kafa golünü yedi. Sonra müthiş hareketlerle nefis bir gol attı. On kişi kalmasına rağmen iyi top yaptılar. İkinci golü dokuz kişi oynarken yediler. Gaziantep'in attığı ikinci gol çok enteresan. Neden? Evelsi gün Ankaragücü-Başakşehir maçında bu pozisyondan daha net bir pozisyonda gol oldu. Hakem Hüseyin Göcek.VAR'la konuştular ve VAR'a gitmeden golü iptal ettiler. Dünkü pozisyon Ankaragücü'nün attığı golden daha bir karmaşıktı. Yani Ankaragücü'nün attığı gol pozisyonu bu gole göre daha netti. Ne oldu? Ankaragücü'nün attığı sayılmadı, maç 2-0 olacaktı. Gaziantep'in attığı gol sayıldı. Hangisi doğru? Bence iki gol de sayılmalıydı. İkinci maçta da köşe gönderindeki net faulü hakemin daha VAR'a gitmeden vermesi gerekirdi ki netice VAR'a gelmesin. Milletin de kafası karışmasın.
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AHMET ÇAKAR
Dün gece Türk hakemliğinin iflası ve Galatasaray'ın bir hakem tarafından nasıl boğulduğunun gösterisi oldu. Galatasaray kazanmayı hak etmemiş olabilir. Özellikle son 5-6 dakikada mağlup Gaziantep tek kale de oynamış olabilir ama Alper Ulusoy maalesef Türk hakemliğine büyük bir utanç gecesi yaşattı. Uzatma dakikaları belki dakika 100, kaleci Okan yattı topu aldı. Ama hakem günah çıkartacak ya 8 saniye ayağıyla Galatasaray aleyhine bir çift vuruşa hükmetti daha doğrusu icat etti, bu çift vuruştan da penaltı geldi ve Galatasaray'ın bence şampiyonluğu resmen gitti. Sonuçta eski bir hakem olarak utanç duydum. Hepimiz hata yaptık, hepimiz yanlış penaltılar verdik ama bir takımın aleyhine manasız bir icatta bulunup takımın puanını gasp etmedik. MHK utanç duymalıdır, hakem utanç duymalıdır.
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TERİM MAÇ ÖNCESİ MOTİVE ETMİŞTİ
Fatih Terim maç öncesinde Okan'ı "Rize maçında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptın! Penaltıyı da kurtardın. Sana bu süreçte güvenim tam. Senin Galatasaray kalesini kaldıracak potansiyel ve güçte olduğuna eminim. Aksini düşünsem seni bu takıma istemezdim. Çık ve kalan 7 haftada Galatasaray kalesinin emin ellerde olduğunu herkese göster." sözleriyle motive etmişti.
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FATİH TERİM MAÇ SONU NELER DEDİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep mücadelesinin uzatma dakikalarında oyun alanını terk edip soyunma odasına gitti. Tecrübeli teknik adam bu kararın gerekçesini anlattı.