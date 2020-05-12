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Futbol
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 20:23,

Galatasaray idmanında corona virüs önlemleri! Sosyal mesafe...

Galatasaray, idmanlarını corona virüs kurallarına göre gerçekleştiriyor...

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12 Haziran'da başlayacağı duyuran Süper Lig için Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

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Galatasaray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği belirtildi.

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Sarı-kırmızılıların sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışmaları yapıldığı aktarıldı.

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Akşam idmanında ise koordinasyonlu ısınma hareketlerinin ardından topla teknik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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