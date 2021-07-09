Galatasaray hazırlık maçları hangi kanalda? Galatasaray Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgisi

Galatasaray Olympiakos hazırlık maçının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. 10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, sonrasında deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. 13 Temmuz Salı günü oynanacak olan Olympiakos maçında sarı kırmızılılar kazanmak için ciddi performans gösterecek. Galatasaray hazırlık maçları misli.com’dan yayınlanacak.