Galatasaray hazırlık maçları hangi kanalda? Galatasaray Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgisi
Galatasaray hazırlık maçları için geri sayım başladı. 2021-2022 sezonunu UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci ön eleme maçı nedeniyle erken açacak Galatasaray, ilk önce Kasımpaşa ardından da Yunanistan’da Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi oynayacağı iki önemli mücadele ücretsiz ve şifresiz olarak misli.com’da canlı yayınlanacak. Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçları ile moral depolamak istiyor. Peki, Galatasaray Olympiakos hazırlık maçı ne zaman? İşte, Galatasaray hazırlık maçları canlı yayın bilgisi ve konuyla ilgili bilgiler.
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Galatasaray Olympiakos hazırlık maçının ne zaman oynanacağı sporseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. 10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, sonrasında deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. 13 Temmuz Salı günü oynanacak olan Olympiakos maçında sarı kırmızılılar kazanmak için ciddi performans gösterecek. Galatasaray hazırlık maçları misli.com’dan yayınlanacak.
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GALATASARAY OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?
Sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz Salı günü deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak.
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GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARI MİSLİ'DE!
Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi oynayacağı iki önemli prova misli.com’dan canlı yayınlanacak. Galatasaraylı taraftarlar ve futbolseverler yeni transferler Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz’ın sahne alması beklenen maçları ücretsiz ve şifresiz olarak izleyebilecek.
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Mücadeleleri izlemek isteyenlerin tek yapması gereken misli.com mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirmek ve kullanıcı girişi yapmak. misli.com mobil uygulamasına ulaşılacak linkler şöyle: "https://apps.apple.com/tr/app/misli-com/" ve "https://indir.misli.com/"
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Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda çıkacak.