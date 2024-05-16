Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak, çıktı mı? GS FB derbisi bilet fiyatları

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için sadece kulübe devredebilirler. İkinci bir kişiye devredemezler. Kulübe devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2025-2026 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarların mağdur olmaması adına, Fenerbahçe karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapalı olacaktır.

Son 1 yıl içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal edip farklı logolu kart başvurusu yapan kişilere ev sahibi tribünden bilet satışı yapılmayacaktır.

Bilet transfer logo kısıtları bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.