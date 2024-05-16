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Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak, çıktı mı? GS FB derbisi bilet fiyatları

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#Galatasaray Fenerbahçe Maçı#Galatasaray Fenerbahçe Biletleri Ne Zaman Satışa Çıkacak#Galatasaray Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 13:36

Hafta sonu oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet satışı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri için araştırmalar hız kazandı. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak. Peki, Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS FB derbisi bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

1/4Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak, çıktı mı GS FB derbisi bilet fiyatları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 37. Hafta maçında Fenerbahçe A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ ta karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Galatasaray maçı 19 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte, Galatasaray Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları...

2/4GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLETİ SATIŞA SUNULDU

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLETİ SATIŞA SUNULDU!

Maçın biletleri 15 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00’da passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.

Sınırlı sayıda biletler, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00‘de GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup, 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat:11.00’de sadece GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacaktır.

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3/4Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak, çıktı mı GS FB derbisi bilet fiyatları

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için sadece kulübe devredebilirler. İkinci bir kişiye devredemezler. Kulübe devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2025-2026 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

Resmi bilet satış kanalları dışındaki usulsüz bilet satışlarını engellemek ve taraftarların mağdur olmaması adına, Fenerbahçe karşılaşmasına ait satışı yapılan tüm kombine ve biletler maç günü de dahil olmak üzere transfere kapalı olacaktır.

Son 1 yıl içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal edip farklı logolu kart başvurusu yapan kişilere ev sahibi tribünden bilet satışı yapılmayacaktır.

Bilet transfer logo kısıtları bilet satış logo kısıtları ile aynıdır.

4/4GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi belli oldu. Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, iki takımın ligin ilk yarısında oynadığı ve 0-0 sona eren maçı da yönetmişti.

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