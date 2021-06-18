Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? İşte GS Başkanlık Seçiminin tüm ayrıntıları

BAŞKAN ADAYLARI Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit ???????Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.



Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.



