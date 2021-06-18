Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman? İşte GS Başkanlık Seçiminin tüm ayrıntıları
Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı için geri sayım başladı. Başkan adayları; Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Mehmet Yiğit Şardan'ın yarışacağı seçimler için taraftarların da araştırmaları hız kazandı. Peki, Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman?
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Galatasaray Kulubü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. Gerçekleşen renk çekiminin ardından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulası ile yarışacak. İşte, GS Başkanlık Seçiminin tüm ayrıntıları...
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Galatasaray Kulübü başkanını seçecek. Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.
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BAŞKAN ADAYLARI
Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit ???????Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.
Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.
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8.500 KİŞİ OY KULLANACAK
Yarınki seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesindeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenlenecek.
Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.