Galatasaray Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray, İspanya'da Barcelona ile kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu turda Spartak Moskova ile eşleyen Alman ekibi Leipzig, UEFA'nın Rus kulüplerine yaptırımlarından dolayı maç yapmadan adını bir üst tura yazdırdı. Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: