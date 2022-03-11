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Galatasaray Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları

#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Barcelona

Galatasaray Barcelona rövanş maçı, ilk karşılaşmanın golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından belli oldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu mücadelesinde İspanyol devi Barcelona ile berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Domenec Torrent yönetiminde ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Galatasaray, İspanya deplasmanında Barcelona ile berabere kalarak tur şansını İstanbul'a bıraktı. Peki, Galatasaray Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları ve rövanş maçının tarihi

1/4Galatasaray Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile berabere kaldı. Heyecan dolu karşılaşmada gol sesi çıkmazken, Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Sarı Kırmızılı temsilcimiz İspanya'dan avantajlı kazandı. Nef Stadı'nda oynanacak ve çeyrek finalini alacak takımın belli olacağı kritik maçta Galatasaray kazanmak için elinden geleni yapacak. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları 17 Mart'ta oynanacak.

2/4Galatasaray Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Galatasaray Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Barcelona rövanş maçı 17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

3/4UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Galatasaray, İspanya'da Barcelona ile kozlarını paylaştı. 90 dakika boyunca rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu turda Spartak Moskova ile eşleyen Alman ekibi Leipzig, UEFA'nın Rus kulüplerine yaptırımlarından dolayı maç yapmadan adını bir üst tura yazdırdı. Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

4/4Galatasaray Barcelona rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları

Real Betis: 1 - Eintracht Frankfurt: 2

Porto : 0 - Olimpik Lyon: 1

Sevilla: 1 - West Ham United: 0

Rangers: 3 - Kızılyıldız: 0

Braga: 2 - Monaco: 0

Atalanta: 3 - Bayer Leverkusen: 2

Barcelona: 0 - Galatasaray: 0

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Barcelona