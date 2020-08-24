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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 14:46 | 

Galatasaray 6-2 Galatasaray U19

Galatasaray, Eyüpspor maçının corona virüsü sebebiyle iptal edilmesi sebebiyle U19 takımı ile oynadığı hazırlık maçını 6-2 kazandı.

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1İLK HAZIRLIK MAÇI
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İLK HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına çıktı ve yeni transferler ilk kez sahada boy gösterdi. İşte detaylar...

2A TAKIM KAZANDI
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A TAKIM KAZANDI

Galatasaray Futbol A Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı.

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6 GOLLÜ GALİBİYET

A Takım, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki maçı 6-2 kazandı.

4EMRE KILINÇ AĞLARI SARSTI
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EMRE KILINÇ AĞLARI SARSTI

A Takıma galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti.

5FARKLI İLK 11LER
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FARKLI İLK 11'LER

Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan A Takım adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaptı.

6TAYLAN VE ADEM BÜYÜKTEN ASİST KATKISI
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TAYLAN VE ADEM BÜYÜK'TEN ASİST KATKISI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram’ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne’nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de 90 dakikayı birer asistle tamamlamış oldu.

7ARDADAN BİR GOL, BİR ASİST
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ARDA'DAN BİR GOL, BİR ASİST

Yeni transferlerden Arda Turan müsabakayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

8DIAGNEDEN İKİ GOL
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DIAGNE'DEN İKİ GOL

Mücadelede dikkat çeken bir başka detay ise sarı kırmızılı ekibe geri dönen Mbaye Diagne'nin ağları iki kez sarsması oldu.

9BİR GÜN İZİN
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BİR GÜN İZİN

Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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