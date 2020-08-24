Galatasaray 6-2 Galatasaray U19

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçına çıktı ve yeni transferler ilk kez sahada boy gösterdi. İşte detaylar...Galatasaray Futbol A Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün 19 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı.A Takım, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki maçı 6-2 kazandı.A Takıma galibiyeti getiren golleri Radamel Falcao, Arda Turan, Emre Kılınç, Emin Bayram ve Mbaye Diagne (2) kaydetti. Her iki yarıda farklı 11 ile sahada yer alan A Takım adına ilk golün asistini Arda Turan, ikinci golün asistini Emre Kılınç, üçüncü golün asistini Radamel Falcao yaptı.Karşılaşmanın ikinci yarısında Emin Bayram’ın attığı golde köşe vuruşunu kullanan Taylan Antalyalı ve Mbaye Diagne’nin ilk golünün pasını veren Adem Büyük de 90 dakikayı birer asistle tamamlamış oldu. Yeni transferlerden Arda Turan müsabakayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.Mücadelede dikkat çeken bir başka detay ise sarı kırmızılı ekibe geri dönen Mbaye Diagne'nin ağları iki kez sarsması oldu.Galatasaray Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük aranın ardından Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.