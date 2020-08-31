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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 12:24 | 

Galatasaray 2-0 Ümraniyespor (Galatasaray ikinci hazırlık maçını da kazandı)

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

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Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı.

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Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazanırken sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Radamel Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram kaydetti.

3Galatasaray, Ümraniyespor karşısında şu 11 ile çıktı;
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Galatasaray, Ümraniyespor karşısında şu 11 ile çıktı;

Fatih, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Taylan, Arda, Belhanda, Falcao, Diagne

4Fatih Terim, ikinci yarıya ise oyuncu değişiklikleri ile başladı.
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Fatih Terim, ikinci yarıya ise oyuncu değişiklikleri ile başladı.

52DE 2 YAPTI
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2'DE 2 YAPTI

Galatasaray, bir önceki hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. Sarı kırmızılı takımın tek golünü Mbaye Diagne atmıştı.

6MAÇLAR DEVAM EDİYOR
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MAÇLAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 3 Eylül'de Hatayaspor, 5 Eylül'de ise Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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