Galatasaray 2-0 Ümraniyespor (Galatasaray ikinci hazırlık maçını da kazandı)

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile karşılaştı.Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazanırken sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Radamel Falcao ve 80. dakikada Ömer Bayram kaydetti.Fatih, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Donk, Taylan, Arda, Belhanda, Falcao, DiagneGalatasaray, bir önceki hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. Sarı kırmızılı takımın tek golünü Mbaye Diagne atmıştı.Galatasaray, 3 Eylül'de Hatayaspor, 5 Eylül'de ise Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaşacak.