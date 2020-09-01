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GeriFutbol Galatararay kalecisi Fatih Öztürk'ün yanındaki kadın kaleci Kurtuluş Kurt'un eşi çıktı! Açıklama geldi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 16:19 | 

Galatararay kalecisi Fatih Öztürk'ün yanındaki kadın kaleci Kurtuluş Kurt'un eşi çıktı! Açıklama geldi...

Gece gezmesinde fotoğrafları çekilince gazetecilere saldırmış, tehditler savurmuştu... Fatih Öztürk ve Kurtuluş Kurt'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Galatasaray'ın sezon başında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, birkaç gün önce gece saatlerinde İstanbul turundaydı.

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Sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da forma giyen file bekçisi Fatih Öztürk, Bebek'teki Chilai isimli mekana sarışın bir kadınla gitmesi olay olmuştu.

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Geç saatte mekandan çıkan futbolcu, sarışın kadınla birlikte Porsche marka lüks spor otomobiline bindi. Arka arkaya patlayan flaşlarla ikili neye uğradığını şaşırdı. Hemen yüzlerini gizlemeye çalışan ikili, güneşlikleri indirerek gizlenmeye çalışmıştı.

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Arabasından inerek muhabirlere saldıran kaleci, "Benim fotoğraflarımı çekemezsiniz, hemen onları silin" diyerek tehditler savurmuştu. Muhabirlerden olumsuz yanıt alan file bekçisini, mekanın güvenlik görevlileri sakinleştirmişti.

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Sakinleştikten sonra gazetecilere fotoğrafların silinmesi gerektiğini belirten kaleci, "O fotoğraflar çıkarsa ben mahvolurum, kulübümle büyük sıkıntı yaşarım" demişti.

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Yaşanan gerilimle kalecinin yanına giden sarışın kadın, panikten ağlayarak olayın ne kadar büyük olduğunu ağzından kaçırmıştı: "Ben evliyim, boşanma davam var. Lütfen o fotoğrafları silin, yoksa biz mahvoluruz."

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Bu durum karşısında Öztürk, "Sen sus, çabuk arabaya bin" diyerek bağırmıştı. Gazetecilerin neler olduğunu sorması üzerine açıklama yapmayan futbolcu, "Ne olduğunu söyleyemem, ama bunlar çıkarsa ben yanarım" demişti.

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Gazetecilere ne gerekiyorsa yapacağını ve fotoğrafların çıkmamasını isteyen Öztürk, "Rica ediyorum o fotoğrafları silin. Daha yeni imza attım, ben biterim. Ben böyle şeylere alışık değilim. Sizden güzelce rica ediyorum, ben de başkaları gibi makinenizi elinizden alıp kırayım mı? Böyle yapsam ne olacak, en fazla mahkemelik olurum, sonrada makinenizi satın alır size veririm" diyerek tehditler savurmuştu.

9FATİH AÇIKLAMA YAPTI
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FATİH AÇIKLAMA YAPTI

Bu haberin yayılmasının ardından Galatasaraylı Fatih Öztürk, Instagram hesabından 'Ailem ve kız arkadaşımla akşam yemeğine çıkmam olay oldu' şeklinde bir açıklama yaptı.

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Fatih Öztürk'ün o akşam yanında bulunan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Kurt'un eşi olduğu ortaya çıktı.

11KURTULUŞ KURTTAN AÇIKLAMA GELDİ
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KURTULUŞ KURT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Kurt, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı.

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"Öncelikle basında dolaşan saçma sapan haberler için çok üzüldüğümü belirtmek isterim. O akşam yenen yemeğe ben eşim ve çocuğum beraber katılacaktık. ama takımımla kampta olduğum için gidemedim."

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"Yansıtılan olaylar tamamen asılsızdır. Kalabalık bir grup halinde bir yemek yeme olmuştur. Fatih benim kardeşimdir. Daha önce de ailecek beraber yemek yedik ben eşime güveniyorum. Her zaman da yanındayım."

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"O haberleri yapanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Yüce Allah'ın adaletine havale ediyorum. Saygılar, sevgiler"

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