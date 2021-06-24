Futbolda deplasman golü kuralı nedir? Futbolda deplasman golü kuralı ne zamandan beri geçerliydi? İşte tarihi
UEFA, futbolda deplasman golü kuralını kaldırdığını duyurdu. Deplasman golü kuralının kaldırıldığının duyurulmasının ardından futbolseverler “deplasman golü kuralı nedir?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Futbolda deplasman golü kuralı ne zamandan beri geçerliydi? İşte futbolda deplasman golü kuralının detayları…
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Son yıllarda futbolda oldukça önemli bir noktaya gelen deplasman golü kuralıyla ilgili flaş bir karar alındı. Takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanandeplasman golü kuralı, 2021-22 sezonundan itibaren UEFA kulüp organizasyonlarında uygulanmayacak.
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Deplasman golü kuralı özellikle uluslararası turnuvalar için kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde başta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası olmak üzere, Dünya Kupası üzerinde de kullanılmaktadır.
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Deplasman golü kuralı nedir?
Deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır.
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Deplasman golü kuralının tarihi
Deplasman golü kuralı çoğunlukla ilk sonucun iki karşılaşmanın sonuçları toplanarak elde edildiği iki ayaklı turlarda kullanılır. Çoğu turnuvada deplasman golü kuralı, beraberliği bozmak için kullanılan ilk kuraldır, eğer bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa ikinci olarak seri penaltı atışlarına geçilir. Kurallar bazen değişkenlik gösterebilir: deplasman golü bazen ikinci ayak sonunda uygulanırken, bazen uzatma süresi sonunda, bazen de her ikisinin sonunda uygulanabilir. Kural ilk olarak 1965 yılında UEFA tarafından kullanılmaya başlanmış olup 24 Haziran 2021 tarihinde UEFA tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.