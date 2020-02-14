Futbolcuları ifşa eden fenomen, cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti
Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa eden Instagram fenomeneni Beren Güney, seneler önce cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti.
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Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny'nin kendisine attığı mesajları "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba" diyerek ifşa eden Instagram fenomeneni Beren Güney, seneler önce cinsiyet değiştirdiğini itiraf etti.
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Instagram'da cesur paylaşımlar yapan ve 95,8 bin takipçisi olan Beren Güney, sosyal medya hesabından seneler önce cinsiyet değiştirdiğini açıkladı.
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Sosyal medyada çıkan cinsiyet değiştirdi iddialarının ardından Beren Güney de yaptığı paylaşımla gerçeği itiraf etti.
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Artık sizden gizlim saklım yok ve herkesin her şeyi öğrenmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum. Başta ailem olmak üzere en yakın arkadaşlarımın desteğiyle bu paylaşımı yapacak cesareti kendimde bulabildim.
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İşte Beren Güney'in cinsiyet değiştirme öncesi ve sonra fotoğrafları
Uzun yıllar boyunca hayalini kurduğum görüntüye sahibim ve kendimle gurur duyuyorum. Kimse dışardan göründüğü gibi değildir ve kimsenin içinde neler yaşadığını bilemezsiniz.
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Eğer içinizden birine bile ışık tutabiliyorsam ve güç verebiliyorsam ne mutlu bana. Hayallerinizin peşinden gidin. Kendinize ve potansiyelinize inanmaktan asla vazgecmeyin!
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1985 doğumlu Beren'in, eski isminin Tolga İmanoğlu olduğu ortaya çıktı.
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Güzel fenomen yurt dışında ameliyat olup Türkiye'ye Beren Güney olarak geldi.
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Beren Güney, Instgaram'da zaman zaman plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Genç mankenin vücudundaki abartılı estetik operasyonlar da dikkat çekiyor.