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Futbol
Haber Giriş: 21 Mart 2020 - 08:55, /

Futbolcuları bekleyen tehlike! Corona virüsü kariyerlerini bitirebilir...

Şimdiye dek bu ihtimal hiç konuşulmamıştı...

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) hafife alınabilecek bir hastalık olmadığını söyledi.

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Hastalık sonrası akciğerlerde hasar bıraktığını ifade eden Kara, evdeki izolasyonun yeterli olmaması durumunda bir sonraki basamağın sokağa çıkma yasağı olacağını ifade etti.

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Ateş Kara, NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs'le mücadelesinin doğru ve yerinde olduğunu aktardı.

4FUTBOLCU ÖRNEĞİ

FUTBOLCU ÖRNEĞİ

Yeni tip Koronavirüs'ün hafife alınmaması gerektiğini belirten Kara, "Bu hastalık ağır bir hastalık. Bu hastalık ölümcül bir hastalık. Yani insanların kendilerini iyi hissetmeleri gerekebilir ama şunun altını bir kez daha çizelim. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor, evde kalmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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Corona virüs konusuna futbolcular özelinde yeni bir pencere açan Kara, bu rahatsızlığı şiddetli şekilde geçiren bir futbolcunun kariyerinin bitebileceğini ifade etti.

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"Hastalıktan büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek."

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İtalya başta olmak üzere birçok ülkede 20'den fazla futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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Juventus'tan Matuidi ve Rugani, Chelsea'den Callum Hudson-Odoi, Sampdoria'dan Gabbiadini ve Valencia'dan Garay, Mangala ve Gaya gibi isimlerin corona virüse yakalandığı duyurulmuştu.

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T.Hübers (Hannover), J.Horn (Hannover), M.Mittelstadt (H.Berlin), B.Matuidi (Juventus), Rugani (Juventus), M.Gabbiadini (Sampdoria), C.Odoi (Chelsea), O.Colley (Sampdoria), A.Ekdal (Sampdoria), M.Thorsby (Sampdoria)

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F.DePaoli (Sampdoria), B.Bereszynski (Sampdoria), G.Pezzella Fiorentina), P.Cutrone Fiorentina), D.Vlahovic (Fiorentina), J.Jesus (Elche), E.Garay (Valencia), E.Mangala (Valencia), J.Gaya (Valencia), F.Camarasa (Valencia), L.Kilian (Paderborn), H.Suk (Troyes)

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