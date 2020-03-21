Futbolcuları bekleyen tehlike! Corona virüsü kariyerlerini bitirebilir...

FUTBOLCU ÖRNEĞİ Yeni tip Koronavirüs'ün hafife alınmaması gerektiğini belirten Kara, "Bu hastalık ağır bir hastalık. Bu hastalık ölümcül bir hastalık. Yani insanların kendilerini iyi hissetmeleri gerekebilir ama şunun altını bir kez daha çizelim. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor, evde kalmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.