Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sıradaki durak Monaco

Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.



Yarış ise 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.



Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.