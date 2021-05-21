Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sıradaki durak Monaco
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 5. etabıyla sürecek. Yarış severler bu hafta ki mücadelenin yayınlanacağı kanalı ve yarış saatlerini merak ediyorlar.. Monaco Grand Prix'si öncesinde merak edilenler..
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Monaco Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın üç, Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in ise bir birinciliği bulunuyor.
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Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
Yarış ise 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: