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Motor Sporları
Haber Giriş: 21 Mayıs 2021 - 12:05 | 

Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1'de sıradaki durak Monaco

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monaco'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 5. etabıyla sürecek. Yarış severler bu hafta ki mücadelenin yayınlanacağı kanalı ve yarış saatlerini merak ediyorlar.. Monaco Grand Prix'si öncesinde merak edilenler..

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Monaco Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın üç, Red Bull-Honda'dan Max Verstappen'in ise bir birinciliği bulunuyor.

2Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 23 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

3Formula 1de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 94 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 80

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 47

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 41

5. Charles Leclerc (Monaco): 40

4Takımlar klasmanı

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 141

2. Red Bull: 112

3. McLaren: 65

4. Ferrari: 60

5. Alpine: 15

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