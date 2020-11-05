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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 16:21 | 

Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte yaşanan son gelişmeler

Formula 1 yarışlarının Türkiye'de yapılacağı tarih merak ediliyor.. Formula 1'de tekrar yarış takvimine dahil olan Türkiye yarışları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Formula 1'in ilk kargo uçağı Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptı.. İşte yarış öncesi son gelişmeler ve yarışların yapılacağı tarih

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Formula 1 yarışları Türkiye'de hangi tarihlerde olacağı yarış severlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.

2Formula 1in ilk kargo uçağı Sabiha Gökçene indi
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Formula 1'in ilk kargo uçağı Sabiha Gökçen'e indi

13-15 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi.

Formula 1 yarışlarına katılacak araçları ve gerekli malzemeleri taşıyan kargo uçağı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi.

Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında Formula 1 yarışlarına katılacak ekiplerin araç ve malzemelerini taşıyan Air Bridge Cargo Airlines uçağı, dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan titizlikle indirilen araç ve malzemeler, tırlara yüklenerek yarışların gerçekleştirileceği piste gönderildi.

3Bakan Karaismailoğlu: İstanbulda gerçekleşecek Formula 1in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz
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Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park'ta yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaların startını verdi.

Ziyaret kapsamında gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, 9 yıl aradan sonra Formula-1 yarışlarına ev sahipliği yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul, önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapacak. Alanında dünyanın en önemli yarışlarından biri olan Formula-1 yarışlarının 14'üncü etabına bu sene ev sahipliği yapacağız. Yarışların en iyi şekilde yapılabilmesi için Bakanlık olarak biz de gerekli desteği veriyoruz. İstanbul'umuza, ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yapmanın heyecanını taşıyoruz.

Gerekli planlamaları yapıyoruz. 13-15 Kasım'da bütün misafirlerimizi ekran başına bekliyoruz, salgından dolayı buraya seyirci alamıyoruz. Bununla ilgili bir gelişme olursa bilgilendirme yapacağız."

4Bugün asfalt kazıma işlemine başladık
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"Bugün asfalt kazıma işlemine başladık"

Mevcut pistin asfaltının yenilenmesi gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, asfaltın en iyi şekilde yenileneceğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Formula-1 yarışlarının asfaltı, çok özel bir işçilik ve imalat gerektiren bir iş olduğu için özen gösteriyoruz. Bu sene İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1'in yapılacağı asfaltı yenileyeceğiz, bugün asfalt kazıma işlemine başladık." ifadelerini kullandı.

Ülkenin her bir noktasında vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Karaismailoğlu, dünyanın örnek aldığı en önemli projeleri gerçekleştirmenin gururunu taşıdıklarını kaydetti.

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Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından asfalt kazıcı makinesini kullanarak çalışmaların startını verdi.

6Formula 1de İstanbuldaki 7 yarışta en başarılı pilot Felipe Massa
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Formula 1'de İstanbul'daki 7 yarışta en başarılı pilot Felipe Massa

Türkiye'de ilk kez 2005 yılında gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 2011 yılına kadar 7 yarışta en başarılı pilot 3 kez birincilik kürsüsüne çıkan Brezilyalı Felipe Massa oldu.

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Bu yıl İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Formula 1 yarışlarında gözler F1 pilotlarının başarı oranlarında.

Türkiye yarışlarında adından sıkça söz ettiren Ferrari pilotu Felipe Massa, İstanbul Park'ta 2006, 2007 ve 2008 yıllarında 3 yıl üst üste birincilik kürsüsünün sahibi oldu.

Türkiye'de ilk defa 2005'te organize edilen Türkiye Grand Prix'sinde McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen birinciliği, Renault adına yarışan İspanyol pilot Fernando Alonso ikinciliği, McLaren Mercedes adına adına yarışan Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya da üçüncülüğü elde etmişti.

2006 yılında İstanbul Park'taki ikinci yarışta Ferrari adına mücadele eden Brezilyalı pilot Felipe Massa birinci, Renault adına yarışan İspanyol pilot Fernando Alonso ikinci, Ferrari adına yarışan Almanya'nın efsane pilotu Michael Schumacher ise üçüncü olmuştu.

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Türkiye'de 2007 yılındaki yarışta ise yine Ferrari adına yarışan Brezilyalı pilot Felipe Massa birinci, bu sefer Ferrari adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen ikinci, McLaren Mercedes adına piste çıkan İspanyol pilot Fernando Alonso ise üçüncü olarak podyumdaki yerini aldı.

İstanbul'da 2008 yılındaki yarışta ise Ferrari adına yarışan Brezilyalı pilot Felipe Massa üst üste 3. kez birinci, McLaren Mercedes adına yarışan İngiliz pilot Lewis Hamilton ikinci, Ferrari adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen de üçüncü olarak kürsüye çıktı.

2009 yılında ise Brawn GP'nin İngiliz pilotu Jenson Button birinci, Red Bull Racing takımı adına yarışan Avustralyalı pilot Mark Webber ikinci, yine Red Bull Racing takımı adına çıkan Alman pilot Sebastian Vettel de üçüncülük elde etti.

2010 yılında ise McLaren Mercedes adına yarışan İngiliz pilot Lewis Hamilton birinci, McLaren Mercedes adına yarışan diğer İngiliz pilot Jenson Button ikinci, Red Bull Racing takımı adına piste çıkan Avustralyalı pilot Mark Webber ise üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı.

2011'de Alman pilot Sebastian Vettel İstanbul'da ilk kez birinci olduTürkiye'de 9 yıl önce son olarak 8 Mayıs 2011'de İstanbul Park pistinde 58 tur üzerinden yapılan yarışta, Red Bull Racing takımı adına Alman pilot Sebastian Vettel birinci, Vettel'in takım arkadaşı Avustralyalı Mark Webber ikinci, Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso ise üçüncü sırayı elde etti.

2008 yılında İstanbul Park'ta 3. olarak podyuma çıkan Sebastian Vettel, 2011 Türkiye Grand Prix'sinde ilk kez birinci olmuştu. 2009'da Brawn GP'nin İngiliz pilotu Jenson Button, 2010 yılında da McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ilk kez Türkiye yarışlarında birinci olmuşlardı.

Felipe Massa, İstanbul'da ''Hat Trick'' yaptı

İstanbul Park'ta Ferrari adına yarışan Brezilyalı pilot Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği 1.28.51.082'lik derecesiyle aldı. Massa, 2008'de 1.26.42.161'lik derecesiyle ikinci kez mutlu sona ulaşırken, 2009'da da 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul Park'ta ''Hat Trick'' yaptı.

2005 ve 2006'da dünya şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu olan efsane Alman pilot Michael Schumacher'in İstanbul Park Pisti'nde birincilik derecesi bulunmuyor.

Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı 2. sırada tamamlarken, 2007'de 3., 2008'de 6., 2009'da 10., 2010'da ise 8. oldu. Türkiye'deki son yarışta ise podyuma çıkmayı bir kez daha başaran Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso üçüncü sırayı elde etmişti.

Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremezken, 2006'da 3. oldu. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010 yılında ise 4. sırayı elde ederken, 2011'de Türkiye'deki son yarışa 8. sırada başlayan Mercedes pilotu Michael Schumacher, 2. turda büyük bir şanssızlık yaşamış Renault pilotu Vitaly Petrov ile çarpışmış, henüz 2. turda pite girmek zorunda kalmıştı. Bu nedenle 19. sıraya kadar gerileyen Alman pilot, yarışı 12. sırada tamamlayarak puan alamamıştı.

İstanbul Park'taki 7 yarışta toplam 9 farklı pilot podyuma çıktı

Türkiye'de 2005 yılında organize edilmeye başlanan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve son olarak 2011 yıllarındaki 7 yarışta toplam 9 farklı pilot ödül kürsüsüne çıkma başarısı elde etti.

İstanbul Park'taki 7 yarışta Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber ve Sebastian Vettel takımları adına ilk 3'e girmeyi başardı.

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