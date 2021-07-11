Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları ne kadar? İşte Formula 1 Türkiye Grand Prix'si hakkında son bilgiler
F1 Türkiye Grand Prix'si için rekor sayıda bilet satışı öngörülüyor. Intercity İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, "Biletlerimiz satışa çıkacak. 31 Temmuz'a kadar avantajlı, fiyatların geçerliği olacağı bir kampanya ile biletler satışa çıkıyor." dedi. Peki, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları ne kadar?
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin bilet fiyatları belli oldu. 12 Temmuz'da saat 12.30'da satışa çıkacak biletlerin kampanyalı fiyatı 300 ile 3 bin 300, 1 Temmuz'dan sonraki fiyatı ise 375 ile 4 bin 125 lira arasında değişiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.
Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle: