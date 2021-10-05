Formula 1 İstanbul ne zaman? İstanbul GP için özel kupa!
Formula 1 İstanbul GP, motor sporu tutkunlarının yakın takibinde yer alıyor. Dünyanın en zor pistlerinden birisi olan İstanbul GP, Formula 1 takvimi kapsamında bu ay içerisinde dev pilotları ağırlayacak. Son düzenlenen organizasyonda Lewis Hamilton'un şampiyonluğu elde ettiği Formula 1 İstanbul GP, yeni yarışta yine kıran kırana bir mücadeleye tanık edecek. Peki, Formula 1 İstanbul ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Formula 1 İstanbul yarışı, tüm dünyada canlı olarak izlenebilecek. takvimdeki en zorlu pistlerden birisi olan Formula 1 İstanbul GP, 8'inci virajı ile yine pilotları zorlayacak. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler
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FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak. Formula 1 Türkiye programı 9 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da başlayacak.
Antrenman turları ise TSİ 12.00'da izlenebilecek. Sıralama turları 15.00'da yapılacak.
Pazar günü ise yarışın start alacağı saat 15.00 olacak. Tüm yarış programı S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı izlenebilecek.
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Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor.
Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri, kaidesinde ise Türk motifleri yer alıyor.
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Formula 1'de 2022 takviminde rekor düzeyde 23 yarış düzenlenecek ve üçte biri sprint yarışlarından oluşacak.
F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali yaptığı açıklamada, "Formula 1 sezonu gelecek yıl mart ortasında başlayıp kasım ortasında sona erecek." bilgisini verdi.
Bu yıl 22 yarışın 15'inin tamamlandığını hatırlatan Domenicali, 2022'de bu yıldan bir yarış daha fazla düzenleyeceklerini açıkladı.
Formula 1 tarihinde bir sezonda en fazla 22 yarış düzenlenirken bu sayı gelecek yıl 23'e çıkacak.
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Heyecanı artırmak için Sprint yarışları sayısı artacak
Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl sprint yarışları düzenlenmeye başladı. Yarışta ilk 3'e giren sürücüler, sırasıyla 3, 2 ve 1 puan kazanıyor.
Domenicali, "Her yerde Sprint formatını kullanmayacağız ama yarışların yaklaşık üçte birinde uygulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
F1 Sprint formatı bu yıl ilk defa Silverstone ve Monza pistlerinde uygulandı ve bu yıl son olarak gelecek ay Brazilya'daki Interlagos pistinde uygulanacak.