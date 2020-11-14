MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriFormula 1 canlı yayınla takip edilecek... Formula 1 İstanbul saat kaçta hangi kanalda? F1 kanal ve saat bilgisi
GeriSpor Formula 1 canlı yayınla takip edilecek... Formula 1 İstanbul saat kaçta hangi kanalda? F1 kanal ve saat bilgisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Spor Arena
Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 10:59 | 

Formula 1 canlı yayınla takip edilecek... Formula 1 İstanbul saat kaçta hangi kanalda? F1 kanal ve saat bilgisi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan başlıyor. Pandemi nedeniyle 'seyircisiz' düzenlenecek olan Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020 etkinliğini, 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranları başından takip edecek. Peki, Formula 1 İstanbul saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? F1 kanal ve saat bilgisi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Formula 1 Türkiye yarışı için geri sayım devam ediyor. 9 yıl sonra İstanbul Park’a dönen Formula 1, pandemi nedeniyle bu kez ekranlardan takip edilebilecek. Mücadeleyi takip etmek isteyenler F1 programını araştırıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabının birinci antrenman turları, saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. F1 Türkiye GP’si canlı olarak ekranlara gelecek. Yarış S SPORT'tan canlı olarak ekranlara gelecek.

3F1 PROGRAMI
Abone Olgoogle-news

F1 PROGRAMI

Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.

Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

4Formula 1 Türkiye Grand Prixsinde pole pozisyonu yarışın anahtarı
Abone Olgoogle-news

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu yarışın anahtarı

Formula 1'de şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini "pole" pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı.

Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Sebastian Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı.

Sıralama turlarının 2009'daki galibi Sebastian Vettel ile 2010'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.

52009 ve 2010da ikinciler şampiyonluğa ulaştı
Abone Olgoogle-news

2009 ve 2010'da ikinciler şampiyonluğa ulaştı

İstanbul Park Pisti'nde 2009 ve 2010 yıllarında sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan pilotlar, yarışta ilk sırayı aldı.

Jenson Button, ikincilikten başladığı 2009 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibi Sebastian Vettel'i geçmeyi başardı. Button böylece İstanbul'da pole pozisyonunda başlayan sürücünün kazanma geleneğini sonlandırdı.

2010'da sıralama turlarının galibi Mark Webber olurken yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, 58 turun ardından damalı bayrağı rakiplerinin önünde gördü.

6Sıralama turlarının galipleri
Abone Olgoogle-news

Sıralama turlarının galipleri

İstanbul Park'ta 8. kez düzenlenecek Formula 1'de önceki 7 yarışın sıralama turları galipleri Kimi Raikkonen, Felipe Massa (3), Sebastian Vettel (2) ve Mark Webber oldu.

İlk kez 2005'te yapılan Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında o dönemde McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen, 1.26.797'lik tur zamanı ile ilk sırayı elde etti.

Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa, 2006'daki sıralama turlarında 1.26.907'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olurken 2007'de de 1.27.329 ile sıralama turlarını önde bitirdi.Massa, 2008'de 1.27.617 ile yarışa ilk cepte başlamaya hak kazanarak Ferrari'ye İstanbul'da üçüncü pole pozisyonunu kazandırdı.

Red Bull pilotu Alman Sebastian Vettel 2009'da 1.28.316'lık zamanıyla, 2011'de 1.25.049'luk süresiyle pole pozisyonunu aldı. 2010'da ise Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber, 1.26.295 ile yarışa ilk sıradan başlama şansı yakaladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi