Formula 1 bu hafta neden yok... Avustralya Grand Prix'si iptal mi edildi... İşte detaylar
Formula 1 bu hafta neden yok sorusu yarış severlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Avustralya'da düzenlenmesi planlanan Formula 1 ve MotoGP yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.
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Organizasyonların internet sitesinden yapılan açıklamada, 22-24 Ekim'deki MotoGP'nin 17. etabı ve 19-21 Kasım'da düzenlenmesi öngörülen Formula 1'in 21. yarışının Kovid-19 kısıtlamaları sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
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MotoGP takvimine, 5-7 Kasım'da gerçekleştirilecek Portekiz etabının eklendiği belirtildi.
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Formula 1'e dahil edilecek yeni etabın ise gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.
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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz'da satışa çıkıyor
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 1-3 Ekim'de koşulacak Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 12 Temmuz Pazartesi günü satışa çıkacak.
Organizasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre biletler, farklı kategorilerde ve geniş bir fiyat aralığında Biletix üzerinden satışa sunulacak.
Yarışın düzenleneceği Intercity İstanbul Park'ın genel müdürü Sadi Hezber, yaptığı değerlendirmede, "Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i ülkemize tekrar getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Halkımızın ve yabancı misafirlerimizin bu heyecana ortak olması için sabırsızlanıyoruz.
Yarışı bu sene seyircili olarak gerçekleştirecek olmaktan ayrıca mutluluk duyuyor ve bunun için tüm hazırlıkları en sağlıklı şekilde yürütüyoruz. Türkiye'nin canlı izlemeyi çok özlediği bu organizasyonun biletleri için artık geri sayım başladı. Dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'ta halkımızla Formula 1 heyecanını yeniden buluşturacağımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.