Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman? İşte Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinin ayrıntıları

Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 5 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan



2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5



3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185



4. Sergio Perez (Meksika): 165



5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150



Takımlar



1. Mercedes 478,5



2. Red Bull: 477,5



3. Ferrari: 268,5



4. McLaren: 255



5. Alpine: 106



