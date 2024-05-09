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Final Four biletleri ne zaman çıkacak? Final Four bilet fiyatları belli oldu mu? 2024 Final Four bilet satın alma rehberi

Güncelleme Tarihi:

#Final Four#Final Four Biletleri#Final Four Biletleri Ne Zaman Çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 10:51

Final Four biletleri, dörtlü finali yerinde izlemek isteyen pek çok sporseverin araştırdığı konu oluyor. Bu yıl Berlin'de gerçekleştirilecek olan Final Four mücadelesi, 24-26 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bu mücadelelerin akabinde final etabına geçilecek. Final mücadelesi de yine Berlin'de, Mercedes Benz Arena'da gerçekleşecek. Peki, Final Four bilet fiyatları ne kadar oldu ve ne zaman satışa çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

1/3Final Four biletleri ne zaman çıkacak Final Four bilet fiyatları belli oldu mu 2024 Final Four bilet satın alma rehberi

Final Four biletleri ne zaman çıkacak ve bilet fiyatları ne kadar sorusu, pek çok sporseverin gündeminde yer alıyor. Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilecek olan Final Four müsabakası, 2 Yunan, 1 İspanyol ve 1 Türk takımını karşı karşıya getirecek. Bu mücadelelerden galip ayrılan takımlar, final etabını 26 Mayıs tarihinde oynayarak adını şampiyon olarak tarihe yazacak. Peki, Final Four biletleri nereden ve nasıl satın alınabilecek? Final Four biletleri ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2/3FİNAL FOUR BİLETLERİ NE KADAR

FİNAL FOUR BİLETLERİ NE KADAR?

Euroleague'de ilk bilet satışları, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. Kalan biletler içinse aşağıdaki fiyatlarla satışın gerçekleşmesi bekleniyor;

Bench paketleri
1. sıra koltuklar: 4.749 euro.
2. sıra koltuklar: 3149 euro.

Platinum koltuklar
1. sıra saha kenarı koltukları: 3649 euro.
2. sıra saha kenarı koltukları: 2649 euro.
3. sıra saha kenarı koltukları: 2249 euro.

Ağırlama paketleri
Kaliteli gümüş ağırlama paketi: 1074 euro.
Gümüş ağırlama paketi: 1004 euro.

Konaklama paketleri
24 ayar altın hizmet paketi: 1549 euro.
18 ayar altın hizmet paketi: 1449 euro.
14 ayar altın hizmet paketi: 1349 euro.

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3/3FİNAL FOUR BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK

FİNAL FOUR BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kalan biletlerin önümüzdeki günlerde satışa açılması bekleniyor.

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