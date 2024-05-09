Final Four biletleri ne zaman çıkacak? Final Four bilet fiyatları belli oldu mu? 2024 Final Four bilet satın alma rehberi

FİNAL FOUR BİLETLERİ NE KADAR?
Euroleague'de ilk bilet satışları, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. Kalan biletler içinse aşağıdaki fiyatlarla satışın gerçekleşmesi bekleniyor;
Bench paketleri
1. sıra koltuklar: 4.749 euro.
2. sıra koltuklar: 3149 euro.
Platinum koltuklar
1. sıra saha kenarı koltukları: 3649 euro.
2. sıra saha kenarı koltukları: 2649 euro.
3. sıra saha kenarı koltukları: 2249 euro.
Ağırlama paketleri
Kaliteli gümüş ağırlama paketi: 1074 euro.
Gümüş ağırlama paketi: 1004 euro.
Konaklama paketleri
24 ayar altın hizmet paketi: 1549 euro.
18 ayar altın hizmet paketi: 1449 euro.
14 ayar altın hizmet paketi: 1349 euro.