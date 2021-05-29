Fikret Engin kimdir, kaç yaşında vefat etti.. Spor ve medya camiasını üzen haber!

Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.



Ölüm haberi sonrası Acun Ilıcalı ve birlikte çalıştığı ekip arkadaşları da Fikret Engin için paylaşımlarda bulundu. Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin bir süredir gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.