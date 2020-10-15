FIFA 2021 mi, PES 2021 mi? Oyuncu yüzleri karşılaştırması

Peki futbolcuların gerçekçiliği konusu? FIFA 2021'in oyunseverlerce daha çok tercih edildiği gerçeği bilinirken Konami bu konuda oldukça iddialı gözüküyor. Öyle ki PES, birçok kişiye göre gerçekçilik anlamında FIFA'dan daha önde. İşte bazı örnekler, karar sizin...