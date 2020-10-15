FIFA 2021 mi, PES 2021 mi? Oyuncu yüzleri karşılaştırması
Oyun tutkunlarının merakla beklediği FIFA 2021 satışa çıkarken etkili dripling, savunma ve koşu kontrolünde önemli değişiklikler göze çarptı. Oyun, FIFA severlerin beğenisini kazanırken PES 2021, bir önceki yılın devamı olarak gördüğü yeni seride çok önemli değişiklikler yapmadı.
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Peki futbolcuların gerçekçiliği konusu? FIFA 2021'in oyunseverlerce daha çok tercih edildiği gerçeği bilinirken Konami bu konuda oldukça iddialı gözüküyor. Öyle ki PES, birçok kişiye göre gerçekçilik anlamında FIFA'dan daha önde. İşte bazı örnekler, karar sizin...