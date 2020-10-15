MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFIFA 2021 mi, PES 2021 mi? Oyuncu yüzleri karşılaştırması
GeriFutbol FIFA 2021 mi, PES 2021 mi? Oyuncu yüzleri karşılaştırması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 11:55 | 

FIFA 2021 mi, PES 2021 mi? Oyuncu yüzleri karşılaştırması

Oyun tutkunlarının merakla beklediği FIFA 2021 satışa çıkarken etkili dripling, savunma ve koşu kontrolünde önemli değişiklikler göze çarptı. Oyun, FIFA severlerin beğenisini kazanırken PES 2021, bir önceki yılın devamı olarak gördüğü yeni seride çok önemli değişiklikler yapmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Peki futbolcuların gerçekçiliği konusu? FIFA 2021'in oyunseverlerce daha çok tercih edildiği gerçeği bilinirken Konami bu konuda oldukça iddialı gözüküyor. Öyle ki PES, birçok kişiye göre gerçekçilik anlamında FIFA'dan daha önde. İşte bazı örnekler, karar sizin...

2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Ol google-news
10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
16
Abone Olgoogle-news
17
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi