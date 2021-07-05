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Futbol
Spor Arena | Fotoğraflar: Backgrid
Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 11:16 | 

Fenomen Ronaldo'nun tatil görüntüleri şaşkına çevirdi!

Ronaldo Luís Nazário de Lima, İspanyol adası Formentera'da tatilde...

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Brezilya'nın efsane golcülerinden Ronaldo Luís Nazário de Lima, ailesiyle birlikte tatilde görüntülendi.

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Real Madrid'in eski futbolcusu Ronaldo Luis Nazario de Lima, eşi Celina Locks ve çocuklarıyla birlikte Formentera'da tatil yapıyor.

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İspanyol adasında bir süredir tatilini geçiren Ronaldo, 30 yaşındaki sevgilisi Celina Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridinde bir yatta eğlenirken görüntülendi.

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Fenomen Ronaldo'nun aşırı kilolu hali dikkatlerden kaçmadı.

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Ronaldo'nun İspanya tatiline daha sonra kalabalık bir grup daha eşlik etti. 

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Efsane futbolcu Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı. 

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İşte İspanya tatili görüntüleriyle Fenomen Ronaldo...

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