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GeriFutbol Fenomen Ronaldo, sevgilisi Celina Locks ile fena yakalandı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Temmuz 2020 - 14:12,

Fenomen Ronaldo, sevgilisi Celina Locks ile fena yakalandı!

Kiloları da kendisi gibi 'fenomen'

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Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, sevgilisi Celina Locks, İspanya'da tatil yaparken görüntülendi.

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Efsane futbolcu Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı.

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43 yaşındaki Ronaldo Luís Nazario de Lima, kız arkadaşı Celina Locks ile birlikte İbiza'nın komşu adası Formentera açıklarında yat keyfi yaparken görüntülendi.

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30 yaşındaki sevgilisi Celina Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridine inen Ronaldo, kendilerini bekleyen motorbotla birlikte lüks yata geçiş yaptı.

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Lüks yattan denize giren, sevgilisi ve arkadaşlarıyla eğlendiği görülen Ronaldo'nun yeniden aldığı kilolar ise dikkat çekti.

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Ronaldo'nun sezonu Real Valladolid'de geçiren milli futbolcumuz Enes Ünal ile arasında iyi bir ilişki vardı. Enes'i çok seven Ronaldo, oyuncuya saat hediye etmişti.

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Ronaldo gün boyunca sık sık sevgilisiyle fotoğraf çektirdi

8Ronaldo ve model sevgilisi Celina Locksun tatilinden kareler...
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Ronaldo ve model sevgilisi Celina Locks'un tatilinden kareler...

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