Fenomen Ronaldo, sevgilisi Celina Locks ile fena yakalandı!

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo, sevgilisi Celina Locks, İspanya'da tatil yaparken görüntülendi.Efsane futbolcu Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı.43 yaşındaki Ronaldo Luís Nazario de Lima, kız arkadaşı Celina Locks ile birlikte İbiza'nın komşu adası Formentera açıklarında yat keyfi yaparken görüntülendi.30 yaşındaki sevgilisi Celina Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridine inen Ronaldo, kendilerini bekleyen motorbotla birlikte lüks yata geçiş yaptı.Lüks yattan denize giren, sevgilisi ve arkadaşlarıyla eğlendiği görülen Ronaldo'nun yeniden aldığı kilolar ise dikkat çekti.Ronaldo'nun sezonu Real Valladolid'de geçiren milli futbolcumuz Enes Ünal ile arasında iyi bir ilişki vardı. Enes'i çok seven Ronaldo, oyuncuya saat hediye etmişti.Ronaldo gün boyunca sık sık sevgilisiyle fotoğraf çektirdi