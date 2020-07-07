Fenerbahçe'ye son dakika transfer çalımı! Başakşehir ve Galatasaray'ı duyurdular...
Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sıkı tutarken birçok futbolcuyla şimdiden görüşmeler yapıyor. Emre Belözoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesi sonrası işler karışırken Başakşehir ve Galatasaray'ın flaş hamlesini İngilizler de doğruladı.
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FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ AMA
Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile anlaşan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da da forma giyen Mısırlı yıldız Trezeguet'yi yakın takibe almıştı.
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Başkan Ali Koç iki kanada da oyuncu aradıklarını ve Süper Lig'i bilen isimlere öncelik verdiklerini açıklamıştı.
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NABIZ YOKLADI
Hatta transfer görüşmelerini yöneten kaptan Emre Belözoğlu'nun yetenekli ismi arayıp, nabız yokladı.
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Fenerbahçe taraftarı da Trezeguet transferini duyunca büyük heyecana kapıldı fakat durumun sanılandan çok farklı olduğu ortaya çıktı.
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İNGİLİZLER DOĞRULADI
Premier Lig'de zor günler geçiren ve lige tutunmak için son kozlarını oynayan Aston Villa'da forma giyen Trezeguet hakkında transfer iddiası geldi.
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Bilindiği gibi Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ve Mouscron’da forma giyen Mısırlı yıldız Trezguet, 2018-2019 sezonunda Kasımpaşa’ya transfer olmuştu.
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10 MİLYON EUROYA TRANSFER YAPTI
Geçen yaz 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, 36 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı. Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla ise 71 maçta 25 gol atıp 18 asist yapmıştı.
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TÜRKİYE'DEN İKİ TAKIM
İsabetli transfer haberleriyle tanınan Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Trezeguet ile Türkiye'den iki takım ilgileniyor.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ HAMLESİ
Satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülen Mısırlı yıldız için Galatasaray ile Başakşehir'in de devrede olduğu belirtiliyor.
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Premier Lig'e tutunma mücadelesi veren Aston Villa'nın formasını giyen 25 yaşındaki oyuncu için bu ay içerisinde girişimde bulunulacağı iddia edilirken İngiliz basını da gelişmeleri doğruladı.
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KİRALIK TRANSFER
Ada temsilcisiyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan Trezeguet için kiralık formülünün devreye sokulacağı gelen haberler arasında.
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FENERBAHÇE DEVREDE YOK
Mısırlı oyuncuya Galatasaray ve Başakşehir'in ilgisinin olduğunu söyleyen Fransız gazeteci, Fenerbahçe'nin bu transferde devrede olmadığını belirtti.
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SEZON başında 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ada yolunu tutan oyuncu burada 4 gol atıp 3 asist yaptı. Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla ise 71 maçta 25 gol atıp 18 asist yapmıştı. Mısır Milli Takımı kariyerinde de 31 maça çıkan başarılı oyuncu milli formayla 6 kez gol sevinci yaşadı.