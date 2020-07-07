Futbol Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 14:10 , 07 Temmuz 2020 - 14:25

Fenerbahçe'ye son dakika transfer çalımı! Başakşehir ve Galatasaray'ı duyurdular...

Fenerbahçe, gelecek sezon için işi sıkı tutarken birçok futbolcuyla şimdiden görüşmeler yapıyor. Emre Belözoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesi sonrası işler karışırken Başakşehir ve Galatasaray'ın flaş hamlesini İngilizler de doğruladı.