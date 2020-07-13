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GeriFutbol Fenerbahçe tarihine geçmişti... Ömer Faruk Beyaz'la ilgili şok iddia: 'Bilerek yaptı, hain...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 13:49,

Fenerbahçe tarihine geçmişti... Ömer Faruk Beyaz'la ilgili şok iddia: 'Bilerek yaptı, hain...'

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'ın ilk kez sarı lacivertli formayla 11'de görev aldığı maçta şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyayı adeta salladı.

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1TARİHE GEÇTİ
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TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte Kadıköy'de tarihi bir an yaşandı.

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Topu ayağına aldığı anlarda sarı lacivertli taraftarları ekran başında heyecanlandıran genç yıldız, 62. dakikada yerini ağabeyi Emre Belözoğlu'na bıraktı.

323 YAŞ BÜYÜK BELÖZOĞLU SAHADA
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23 YAŞ BÜYÜK BELÖZOĞLU SAHADA

Belözoğlu kendisinden tam olarak 23 yaş küçük takım arkadaşını saha kenarına gelirken tebrik etti.

4DOĞDUNDA EMRE INTERDEYDİ
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DOĞDUNDA EMRE INTER'DEYDİ

Bu ikiliyle ilgili bir başka detay ise Ömer Faruk Beyaz doğduğunda, Emre Belözoğlu'nun Inter'de forma giyiyor olması...

5TARAFTAR ÇILDIRDI
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TARAFTAR ÇILDIRDI

2003 doğumlu Ömer Faruk'u teknik heyet de tebrik ederken maçı izleyen sarı lacivertli taraftarlar adeta çileden çıktı.

6ŞOK EDEN SUÇLAMALAR
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ŞOK EDEN SUÇLAMALAR

Taraftarlar sosyal medyada genç yıldıza 'bilerek' pas vermedikleri gerekçesiyle bazı sarı-lacivertli oyuncuları suçladı.

7TOLGAY HEDEFTE
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TOLGAY HEDEFTE

En büyük eleştiri ise Tolgay Arslan'a geldi. Çok sayıda futbolsever benzer yorumlarda bulundu.

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İşte o yorumlar...

9BİLEREK PAS VERİLMEDİ
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BİLEREK PAS VERİLMEDİ

Sivas maçında topla buluşma haritası. Ömer Faruk'a bakın,resmen maçta bilerek pas verilmedi

10SABOTE EDİLDİ
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SABOTE EDİLDİ

Ömer Faruk net bir şekilde sabote ediliyor şu anda. Kimse pas vermiyor, özellikle de Tolgay. Yazıklar olsun hepinize, hiçbirinizde şu çocuğun yeteneğinin çeyreği yok

1120 DAKİKADA PAS ALAMADI
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20 DAKİKADA PAS ALAMADI

Futbolun adaleti yok 20 dk.'da Tolgay 13, Deniz 6 kez topla buluşurken Ömer Faruk hiç pas alamadı.

12BİR TEK BEN Mİ DÜŞÜNÜYORUM
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BİR TEK BEN Mİ DÜŞÜNÜYORUM

Tolgay kasti olarak mi Ömer Faruk'a pas vermiyor bunu bir tek ben mi düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile oynayan Ömer bu takımda daha iyi iş yapar. Bu çocuğa top vermiyorlar çocuk hep boşa kaçtı

13HAİN, GÖNDERİLSİN
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HAİN, GÖNDERİLSİN

İlk başta Sivas maçında Ömer Faruk Beyaz'a kasıtlı olarak hiç pas atmayan, orta sahadaki yerini kaybetmeyeyim derken Fenerbahçe taraftarını kaybeden Beşiktaşlı hain Tolgay Arslan gönderilsin. Hele Beşiktaş maçında hiç oynamasın.

148 DEFA EL KALDIRDI
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8 DEFA EL KALDIRDI

Ömer Faruk Emre Belözoğlu ile oyuna girmeli. 8 defa el kaldırıp araya kaçtı 1 defa görmediler çocuğu. Emre Belözoğlu gibi bir oyuncu istiyorsanız, yine Emre Belözoğlu ile beraber oynamalı.

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Emre Belözoğlu gençliğini çıkarıp oyuna girdi. Kral hareket.

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