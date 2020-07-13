Fenerbahçe tarihine geçmişti... Ömer Faruk Beyaz'la ilgili şok iddia: 'Bilerek yaptı, hain...'

BİR TEK BEN Mİ DÜŞÜNÜYORUM Tolgay kasti olarak mi Ömer Faruk'a pas vermiyor bunu bir tek ben mi düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile oynayan Ömer bu takımda daha iyi iş yapar. Bu çocuğa top vermiyorlar çocuk hep boşa kaçtı