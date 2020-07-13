Fenerbahçe tarihine geçmişti... Ömer Faruk Beyaz'la ilgili şok iddia: 'Bilerek yaptı, hain...'
Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz'ın ilk kez sarı lacivertli formayla 11'de görev aldığı maçta şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyayı adeta salladı.
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TARİHE GEÇTİ
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte Kadıköy'de tarihi bir an yaşandı.
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Topu ayağına aldığı anlarda sarı lacivertli taraftarları ekran başında heyecanlandıran genç yıldız, 62. dakikada yerini ağabeyi Emre Belözoğlu'na bıraktı.
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23 YAŞ BÜYÜK BELÖZOĞLU SAHADA
Belözoğlu kendisinden tam olarak 23 yaş küçük takım arkadaşını saha kenarına gelirken tebrik etti.
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DOĞDUNDA EMRE INTER'DEYDİ
Bu ikiliyle ilgili bir başka detay ise Ömer Faruk Beyaz doğduğunda, Emre Belözoğlu'nun Inter'de forma giyiyor olması...
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TARAFTAR ÇILDIRDI
2003 doğumlu Ömer Faruk'u teknik heyet de tebrik ederken maçı izleyen sarı lacivertli taraftarlar adeta çileden çıktı.
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ŞOK EDEN SUÇLAMALAR
Taraftarlar sosyal medyada genç yıldıza 'bilerek' pas vermedikleri gerekçesiyle bazı sarı-lacivertli oyuncuları suçladı.
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TOLGAY HEDEFTE
En büyük eleştiri ise Tolgay Arslan'a geldi. Çok sayıda futbolsever benzer yorumlarda bulundu.
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İşte o yorumlar...
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BİLEREK PAS VERİLMEDİ
Sivas maçında topla buluşma haritası. Ömer Faruk'a bakın,resmen maçta bilerek pas verilmedi
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SABOTE EDİLDİ
Ömer Faruk net bir şekilde sabote ediliyor şu anda. Kimse pas vermiyor, özellikle de Tolgay. Yazıklar olsun hepinize, hiçbirinizde şu çocuğun yeteneğinin çeyreği yok
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20 DAKİKADA PAS ALAMADI
Futbolun adaleti yok 20 dk.'da Tolgay 13, Deniz 6 kez topla buluşurken Ömer Faruk hiç pas alamadı.
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BİR TEK BEN Mİ DÜŞÜNÜYORUM
Tolgay kasti olarak mi Ömer Faruk'a pas vermiyor bunu bir tek ben mi düşünüyorum. Emre Belözoğlu ile oynayan Ömer bu takımda daha iyi iş yapar. Bu çocuğa top vermiyorlar çocuk hep boşa kaçtı
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HAİN, GÖNDERİLSİN
İlk başta Sivas maçında Ömer Faruk Beyaz'a kasıtlı olarak hiç pas atmayan, orta sahadaki yerini kaybetmeyeyim derken Fenerbahçe taraftarını kaybeden Beşiktaşlı hain Tolgay Arslan gönderilsin. Hele Beşiktaş maçında hiç oynamasın.
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8 DEFA EL KALDIRDI
Ömer Faruk Emre Belözoğlu ile oyuna girmeli. 8 defa el kaldırıp araya kaçtı 1 defa görmediler çocuğu. Emre Belözoğlu gibi bir oyuncu istiyorsanız, yine Emre Belözoğlu ile beraber oynamalı.
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Emre Belözoğlu gençliğini çıkarıp oyuna girdi. Kral hareket.